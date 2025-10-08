La Fiscalía pidió la prisión perpetua para el acusado del crimen de Camila Fernández Juan Armando Jerez, de 28 años, está acusado del asesinato de Camila del Carmen Fernández (25), ocurrido en la noche del 5 de octubre de 2024, en un domicilio del barrio Ampliación Eva Perón de Tafí Viejo.

Este miércoles 8 de octubre de 2025 prosiguió el juicio que se desarrolla en una única etapa. Interviene la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro León Gallo, quien es asistido en el debate por la investigadora Sofía Medina, del equipo de la Fiscalía.

Durante la jornada se realizaron los alegatos de clausura de las partes: “La teoría del caso sostenida se encuentra totalmente acreditada y amerita el dictado de una condena. Toda la secuencia ha sido reconocida por el imputado al declarar en este debate. Jerez causó la muerte de Camila disparándole con un arma de fuego”, remarcó el fiscal Gallo al emitir sus conclusiones finales.

“La violencia de género es relevante en este caso y ha quedado más que acreditada. Existía una relación asimétrica de poder y de control por parte de Jerez hacia Camila. Es en ese contexto en que le provoca la muerte”, agregó el investigador del Ministerio Fiscal, quien destacó las diferentes pericias realizadas por expertos de diferentes áreas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF.

La pretensión punitiva del Ministerio Fiscal es la prisión perpetua por la calificación legal en contra de Jerez como autor penalmente responsable del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el empleo de arma de fuego.

El Tribunal integrado por las juezas Alejandra Balcázar, Isabel Méndez e Isolina Apas, resolvió realizar un cuarto intermedio hasta mañana, jueves 9 de octubre, cuando los familiares de la víctima y el acusado podrán hacer uso del derecho a emitir sus últimas palabras antes de que las magistradas pasen a deliberar su resolución.

La acusación

El 5 de octubre de 2024, a horas 20:15 aproximadamente, Juan Armando Jerez se encontraba en su domicilio ubicado en barrio Ampliación Eva Perón, en un pasillo que se ingresa por pasaje Las Rosas s/n, entre calles Thames y Roca, de Tafí Viejo, con su pareja Camila del Carmen Fernández.

En esas circunstancias, fue que Jerez, valiéndose de una relación asimétrica de poder y sometimiento sufrido por la víctima Fernández, en razón de su vulnerabilidad como mujer, con el claro propósito de causarle la muerte, le efectuó un disparo con un arma de fuego que tenía en su poder.

El proyectil impactó en la región frontal derecha del rostro, por fuera de la cola de la ceja derecha de la víctima, quien falleció por un traumatismo encéfalo craneano por proyectil de arma de fuego; en tanto, Jerez se dio a la fuga del lugar con rumbo desconocido.