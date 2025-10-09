Trancas: una cartelera de primer nivel
En su 26.ª edición, la Fiesta del Caballo volverá a posicionar a Trancas como el epicentro del norte argentino. La celebración, que combina la identidad gaucha con grandes espectáculos artísticos, contará con una programación de lujo encabezada por figuras nacionales e internacionales:
-
Carlos Baute
-
El Chaqueño Palavecino
-
Abel Pintos
-
Luciano Pereyra
-
Euge Quevedo y La Banda de Carlitos
-
Los Auténticos Decadentes, Nahuel Pennisi, Matías Valdez, Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Dalmiro Cuéllar, Cuti y Roberto Carabajal, Paola Arias, Pedro Acosta, Daniel Cuevas, Sofi Salomón y el popular Payaso Filito, sensación en redes sociales.
El festival promete cuatro jornadas de espectáculos folclóricos, desfiles gauchos, muestras criollas y la calidez de un pueblo que vive su fiesta más grande con orgullo.
Monteros: 60 años de folclore y tradición
A la par de Trancas, Monteros celebrará la edición número 60 de su tradicional festival folclórico, uno de los más importantes del país. El evento tendrá lugar también del 9 al 12 de octubre y reunirá a artistas consagrados, talentos locales, academias y ballets de toda la región.
La primera noche tendrá una apertura de lujo con:
-
Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Lázaro Caballero y Carla Nieto, quien presentará un emotivo homenaje al recordado Chango Nieto.
También se presentarán Las 4 Cuerdas, Emilio Morales, Ariel Orellana, Rubén Cuarteron, Carlos Rodríguez, Arak Pacha, Los Sacheros, Los de Monteros, Indio Lucio Rojas y La Junta, entre otros.
El festival incluirá además homenajes, danzas tradicionales, presentaciones infantiles y espectáculos especiales que recorrerán seis décadas de historia.
Dos escenarios, una misma identidad
Tanto en Trancas como en Monteros, octubre será sinónimo de música, cultura y encuentro. Dos festivales que, con su impronta única, celebran las raíces del norte argentino y convocan a miles de visitantes cada año.
👉🏻 Tradición, artistas consagrados, noches estrelladas y la fuerza del folclore se combinan para vivir una semana que quedará grabada en la memoria colectiva de Tucumán.