Trancas: una cartelera de primer nivel

En su 26.ª edición, la Fiesta del Caballo volverá a posicionar a Trancas como el epicentro del norte argentino. La celebración, que combina la identidad gaucha con grandes espectáculos artísticos, contará con una programación de lujo encabezada por figuras nacionales e internacionales:

El festival promete cuatro jornadas de espectáculos folclóricos, desfiles gauchos, muestras criollas y la calidez de un pueblo que vive su fiesta más grande con orgullo.

Monteros: 60 años de folclore y tradición

A la par de Trancas, Monteros celebrará la edición número 60 de su tradicional festival folclórico, uno de los más importantes del país. El evento tendrá lugar también del 9 al 12 de octubre y reunirá a artistas consagrados, talentos locales, academias y ballets de toda la región.

La primera noche tendrá una apertura de lujo con:

  • Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Lázaro Caballero y Carla Nieto, quien presentará un emotivo homenaje al recordado Chango Nieto.

También se presentarán Las 4 Cuerdas, Emilio Morales, Ariel Orellana, Rubén Cuarteron, Carlos Rodríguez, Arak Pacha, Los Sacheros, Los de Monteros, Indio Lucio Rojas y La Junta, entre otros.

El festival incluirá además homenajes, danzas tradicionales, presentaciones infantiles y espectáculos especiales que recorrerán seis décadas de historia.

Dos escenarios, una misma identidad

Tanto en Trancas como en Monteros, octubre será sinónimo de música, cultura y encuentro. Dos festivales que, con su impronta única, celebran las raíces del norte argentino y convocan a miles de visitantes cada año.

👉🏻 Tradición, artistas consagrados, noches estrelladas y la fuerza del folclore se combinan para vivir una semana que quedará grabada en la memoria colectiva de Tucumán.

