Justicia Federal Procesó a la Legisladora Sandra Figueroa por Lavado, Narcotráfico y Asociación Ilícita La Justicia Federal dictó el procesamiento de la legisladora provincial Sandra Figueroa por graves delitos que incluyen lavado de activos con agravante por función pública, confabulación para el narcotráfico y asociación ilícita. La medida también alcanza a su esposo, el destituido intendente de Juan B. Alberdi, Luis Campos, y a otros exfuncionarios municipales, en una causa que investiga un presunto esquema de corrupción y manejo irregular de fondos públicos vinculados al tráfico de estupefacientes.

La resolución, emitida por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, detalla que el matrimonio Figueroa-Campos conformaría el “sostén estructural” de una “empresa criminal colectiva” que operaba desde el municipio de Juan Bautista Alberdi.

Imputaciones Clave y Evidencia

La imputación contra Figueroa se sustenta en un extenso cúmulo probatorio que sugiere un incremento patrimonial desmedido sin justificación económica.

Lavado de Dinero Agravado: Se le imputa haber adquirido bienes con apariencia de origen lícito provenientes de un ilícito penal, con el agravante de ser funcionaria pública (Intendenta 2015-2023 y actual Legisladora). La evidencia incluye la tenencia de una numerosa cantidad de vehículos (siete conocidos hasta ahora), como una camioneta Toyota Hilux y un minibús Mercedes Benz, y la investigación sobre la compra de automóviles de alta gama con cheques oficiales del Municipio durante su gestión.

Se le imputa haber adquirido bienes con apariencia de origen lícito provenientes de un ilícito penal, con el agravante de ser (Intendenta 2015-2023 y actual Legisladora). La evidencia incluye la tenencia de una (siete conocidos hasta ahora), como una camioneta Toyota Hilux y un minibús Mercedes Benz, y la investigación sobre la durante su gestión. Confabulación para el Narcotráfico y Asociación Ilícita: La legisladora fue señalada en el marco de la confabulación debido a su mención en un audio viralizado de su esposo, donde se la implica en el conocimiento o encubrimiento de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico en su entorno familiar. Además, se registraron movimientos migratorios por rutas sensibles al tráfico de estupefacientes, como el paso fronterizo de Puerto Chalanas (Bermejo-Bolivia).

Procesamiento Sin Prisión Preventiva, Pero Con Restricciones

A pesar de la gravedad de los cargos, el juez Díaz Vélez resolvió procesar a la legisladora sin dictarle la prisión preventiva, considerando que existen medidas coercitivas menos gravosas que son suficientes para asegurar el proceso. Entre las razones mencionadas están su arraigo social y familiar, la intervención del Municipio que limita su capacidad de manipular pruebas y el hecho de que, como Legisladora Provincial, goza de fueros y el Fiscal Federal aún no ha solicitado su desafuero.

No obstante, se impusieron estrictas medidas alternativas a la prisión:

Prohibición de Salida: No pueden salir de la provincia ni del país sin previa autorización judicial. Presentación Periódica: Deben presentarse quincenalmente ante la policía de su domicilio. Prohibición de Contacto: No pueden acercarse ni comunicarse con los demás imputados, testigos y personas vinculadas a la investigación.

Embargo Millonario

Como medida complementaria, el Juzgado dispuso trabar embargo sobre bienes de propiedad de Sandra Figueroa por la suma de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) para garantizar las responsabilidades civiles y costas procesales de la causa.

La resolución también alcanzó a otros co-imputados clave como Roque Cayetano Giménez (“Chipi”), José Albano Loru, Pablo Exequiel Barrionuevo y José Roldán, quienes también fueron procesados con prisión preventiva. Una vez que la medida quede firme, la Legislatura de Tucumán será notificada formalmente.