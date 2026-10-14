La inflación en Tucumán durante Septiembre fue del 2,1% La Dirección de Estadística de la provincia informó que la variación acumulada del nivel general de precios en 2026 es de 23,7 %.

La Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, informa que la variación en el nivel general de precios, para el aglomerado Gran Tucumán y Tafí Viejo, en septiembre de 2026 con respecto a agosto de 2026, fue del 2,1%. La categoría que más aumentó fue “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” (4,5%), seguida por “Salud” (3,8%).

La variación acumulada del nivel general en 2026 es de 23,7%. Se puede observar que la mayor variación del período corresponde a la categoría “Comunicación” (42,8%), seguida por “Educación” (41,1%).

La variación interanual (septiembre de 2026 comparado con septiembre de 2025) del nivel general es de 33,9%. La mayor variación para este período se observa en la categoría “Transporte” (55,7%), seguida por “Educación” (52,9%).

Fuente Los Primeros