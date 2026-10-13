El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el dato de inflación correspondiente al mes de septiembre. Tras la desaceleración registrada en agosto, donde el índice marcó un 1,7% (0,4 puntos porcentuales menos que en julio), los especialistas y consultoras privadas anticipan que el noveno mes del año presentará un repunte, ubicándose en torno al 2% mensual.
De acuerdo con las estimaciones previas, la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante septiembre estuvo impulsada por tres factores clave: los aumentos en el rubro de los alimentos, los ajustes en los precios regulados (tarifas) y el impacto del inicio de la temporada primavera-verano en la indumentaria.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, ubicó la inflación de septiembre en un 1,9%, una cifra que se mantiene en línea con las previsiones de la mayoría de las consultoras económicas del país.
Las proyecciones privadas y el peso de los alimentos
La firma Equilibra calculó que el índice de precios nacional alcanzó el 2,1%, lo que implicaría una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a agosto. Según su análisis, los precios estacionales volvieron a liderar las subas con incrementos superiores al 4%, motorizados principalmente por las verduras y la ropa. Asimismo, los precios regulados habrían aumentado alrededor de un 2,7%, mientras que la inflación núcleo —que excluye factores estacionales y tarifas— se habría ubicado en 1,7%, registrando una leve baja respecto al mes anterior.
El rubro alimenticio volvió a ocupar un lugar central en todas las mediciones. Desde la consultora Outlier proyectaron un 1,9% para septiembre, destacando que las verduras son uno de los principales elementos que explican el aumento. Este impacto es especialmente notorio debido a su peso en la canasta nacional, particularmente en las regiones del norte del país, llegando a registrar subas de dos dígitos en zonas como la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, la consultora LCG también anticipó que el índice volvería a rondar el 2% mensual. En su informe advirtieron sobre la inercia de la inflación núcleo, que se mantiene en un promedio del 1,8% mensual desde el mes de mayo, lo que representa una señal clara sobre las dificultades para reducir con mayor rapidez la dinámica de los precios subyacentes en la economía.