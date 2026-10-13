El INDEC difunde hoy el dato de inflación de septiembre: consultoras estiman que rondará el 2% Tras el 1,7% registrado en agosto, las proyecciones privadas anticipan un leve repunte en el índice de precios al consumidor. La aceleración estaría impulsada por el aumento en los alimentos, los ajustes en tarifas reguladas y el inicio de la temporada de indumentaria.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el dato de inflación correspondiente al mes de septiembre. Tras la desaceleración registrada en agosto, donde el índice marcó un 1,7% (0,4 puntos porcentuales menos que en julio), los especialistas y consultoras privadas anticipan que el noveno mes del año presentará un repunte, ubicándose en torno al 2% mensual.

De acuerdo con las estimaciones previas, la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante septiembre estuvo impulsada por tres factores clave: los aumentos en el rubro de los alimentos, los ajustes en los precios regulados (tarifas) y el impacto del inicio de la temporada primavera-verano en la indumentaria.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, ubicó la inflación de septiembre en un 1,9%, una cifra que se mantiene en línea con las previsiones de la mayoría de las consultoras económicas del país.

Las proyecciones privadas y el peso de los alimentos

La firma Equilibra calculó que el índice de precios nacional alcanzó el 2,1%, lo que implicaría una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a agosto. Según su análisis, los precios estacionales volvieron a liderar las subas con incrementos superiores al 4%, motorizados principalmente por las verduras y la ropa. Asimismo, los precios regulados habrían aumentado alrededor de un 2,7%, mientras que la inflación núcleo —que excluye factores estacionales y tarifas— se habría ubicado en 1,7%, registrando una leve baja respecto al mes anterior.

El rubro alimenticio volvió a ocupar un lugar central en todas las mediciones. Desde la consultora Outlier proyectaron un 1,9% para septiembre, destacando que las verduras son uno de los principales elementos que explican el aumento. Este impacto es especialmente notorio debido a su peso en la canasta nacional, particularmente en las regiones del norte del país, llegando a registrar subas de dos dígitos en zonas como la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la consultora LCG también anticipó que el índice volvería a rondar el 2% mensual. En su informe advirtieron sobre la inercia de la inflación núcleo, que se mantiene en un promedio del 1,8% mensual desde el mes de mayo, lo que representa una señal clara sobre las dificultades para reducir con mayor rapidez la dinámica de los precios subyacentes en la economía.