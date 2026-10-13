La inflación de septiembre fue de 1,9%, dos décimas más alta que la de agosto, y acumuló un 23,6% durante los primeros nueve meses del año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A nivel interanual, la variación de precios fue de 33,4%.
El antecedente inmediato era el 1,7% de agosto, la menor variación en 14 meses, que había llevado la inflación acumulada del año a 21,3% y la interanual a 33,5%.
La división de mayor aumento en septiembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%), Comunicación (2,5%), Salud (2,4%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%), que se ubicó apenas por encima del promedio general.
En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Prendas de vestir y calzado (1,4%) y Restaurantes y hoteles (1,1%), precisó el Indec.
El organismo estadístico también informó que, a nivel de categorías, los precios del IPC Núcleo (1,7%) tuvieron subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos. Los principales aumentos en los precios Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) en Gas1, Electricidad2 y Gastos de prepagas.
Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual por regiones, a excepción de la región del GBA, cuya mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Al analizar las categorías que releva el Indec, los precios estacionales registraron el mayor incremento del mes, con una suba del 2,9% y los principales aumentos vinculados con verduras, tubérculos y legumbres.
Los precios regulados, por su parte, avanzaron 2,3% durante septiembre. Según el organismo, los incrementos estuvieron relacionados principalmente con gas, electricidad y gastos de prepagas.
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