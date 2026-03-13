La intendente Rossana Chahla analizó la situación hídrica con especialistas y reforzó el monitoreo del río Salí La jefa municipal encabezó una reunión de trabajo con técnicos y funcionarios para evaluar el impacto de las lluvias y de la apertura de compuertas del dique El Cadillal a los fines de coordinar acciones preventivas.

En el marco de la emergencia hídrica que atraviesa la provincia, la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, encabezó este viernes una reunión de trabajo con especialistas y funcionarios municipales para analizar la situación y planificar nuevas acciones de prevención ante posibles anegamientos.

Del encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Municipal de 9 de Julio y Lavalle, participaron el secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, el ingeniero Fernando Torres y el ingeniero y especialista en hidráulica Claudio Bravo.

Durante la reunión se analizaron imágenes actualizadas sobre el comportamiento del río Salí tras las últimas lluvias y el impacto que puede generar el incremento de su caudal a partir de la apertura de compuertas del Dique El Cadillal. El material fue obtenido durante un trabajo de monitoreo en terreno, con la asistencia de drones.

“Ante la emergencia hídrica que atraviesa nuestra provincia convoqué a una reunión de trabajo con especialistas para continuar planificando y reforzar la presencia del Municipio en los barrios, con acciones concretas que garanticen el correcto escurrimiento del agua de lluvia y contribuyan a prevenir anegamientos”, expresó Chahla.

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La intendenta indicó que el Municipio mantiene un seguimiento permanente de la evolución del río y coordina medidas para mitigar los efectos de las lluvias en distintos sectores de la ciudad. “Estamos monitoreando de manera permanente la evolución del río y coordinando acciones para proteger y acompañar a los vecinos en un contexto que exige, más que nunca, un Estado presente”, afirmó la intendente.

Paralelamente, por decisión de Chahla, el Comité de Emergencia Municipal (COEM) desplegó este viernes, por tercera jornada consecutiva, operativos integrales simultáneos en los barrios de la ciudad que fueron más afectados por el último temporal.