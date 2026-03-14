Despliegan un amplio operativo para recuperar La Madrid En el marco del operativo de recuperación que se lleva adelante en la localidad de La Madrid tras las intensas lluvias registradas en los últimos días, comunas y municipios de distintos puntos de la provincia se sumaron a un gran trabajo solidario para colaborar con la limpieza y puesta en condiciones del pueblo.

Bajo la coordinación del Ministerio de Interior que conduce Darío Monteros, comunas, municipios, trabajadores de Vialidad Provincial y la UOCRA llevan adelante un operativo masivo de limpieza para recuperar La Madrid.

Desde las primeras horas de la mañana, equipos de trabajo llegaron con maquinaria, herramientas y personal para realizar tareas de limpieza profunda, retiro de sedimentos, desmalezamiento y ordenamiento de distintos sectores de la localidad.

Participan del operativo las comunas de San Andrés, Villa Quinteros, El Cadillal, Río Seco, León Rougés, Los Sarmientos, Trinidad, San Pablo, Manantial, Ranchillos, Cebil Redondo, Los Ralos y El Chañar.

También se sumaron los municipios de Alberdi, Aguilares, Monteros, Simoca y Banda del Río Salí, junto con trabajadores de Vialidad Provincial y de la UOCRA, aportando maquinaria pesada y cuadrillas para acelerar las tareas.

MIRA TAMBIÉN La intendente Rossana Chahla analizó la situación hídrica con especialistas y reforzó el monitoreo del río Salí

El operativo cuenta además con la presencia de dirigentes y referentes territoriales como Armando Cortalezzi, Carlos Assán, Francisco Gómez y Mario Leito, quienes acompañan el trabajo de las cuadrillas y coordinan las acciones junto a las autoridades locales.

Las tareas incluyen el uso de maquinaria pesada, camiones, bordeadora, carretillas y herramientas manuales para recuperar calles, espacios públicos y sectores afectados por el temporal.

Actualmente alrededor del 80% de los vecinos ya está regresando a sus hogares, por lo que este operativo busca acelerar la limpieza y el ordenamiento de la localidad para que las familias puedan volver a sus casas en condiciones seguras y recuperar la normalidad lo antes posible.

MIRA TAMBIÉN Vecinos de los barrios IPV y Las Piedritas viven momentos de angustia e incertidumbre

Desde la organización destacaron especialmente la solidaridad del interior tucumano, que se movilizó con recursos y, principalmente, con personas dispuestas a trabajar para ayudar a las familias de La Madrid en este difícil momento.

Fuente Comunicación Tucumán