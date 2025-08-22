Caso del niño golpeado en la Escuela Técnica N° 2: Educación defendió la aplicación del protocolo La ministra de Educación de la provincia, Susana Montaldo, se pronunció sobre el caso del alumno que resultó golpeado tras una pelea en la Escuela Técnica N° 2.

Desde el Hospital de Niños, la directora Inés Gramajo confirmó que el menor fue evaluado, se realizó una interconsulta con neurocirugía y finalmente recibió el alta médica.

“Estamos en una sociedad donde la violencia atraviesa a todos los ámbitos, por eso trabajamos mucho en convivencia y mediación. En este caso, se trató de una pelea entre dos chicos de 13 años. Se activó el protocolo, se llamó al 107 y el niño fue trasladado para su atención”, explicó la ministra.

En relación a las declaraciones del padre del alumno, quien aseguró que la escuela no trasladó al niño y cuestionó la reacción de las autoridades, Montaldo respondió: “En las redes sociales cualquiera puede hablar y no siempre se dice la verdad. El preceptor intervino, tomó las medidas necesarias y acompañó el procedimiento”.

Además, la funcionaria aclaró que en el establecimiento hubo un momento de tensión cuando el padre increpó a los directivos: “Probablemente por esa situación ninguno de los responsables quiso dialogar con él. Sin embargo, desde el primer momento estuvo trabajando el gabinete psicopedagógico con las familias involucradas”.

Montaldo concluyó que el protocolo escolar se aplicó en tiempo y forma y que el niño ya se encuentra fuera de peligro.