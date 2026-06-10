La Justicia ratificó el sobreseimiento de los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual El Tribunal de Impugnación rechazó la apelación de la querella y confirmó la resolución a favor de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín Bobadilla. A la denunciante solo le queda la vía de la Corte Suprema provincial.

La Justicia tucumana confirmó el sobreseimiento de los cuatro exjugadores del Club Atlético Vélez Sarsfield que habían sido denunciados por presunto abuso sexual. La medida, conocida en las últimas horas de la jornada de ayer, ratifica el fallo de primera instancia y representa un duro revés para la representación legal de la víctima.

La decisión fue adoptada por Patricia del Valle Carugatti vocal del Tribunal de Impugnación del Centro Judicial Capital. A través de una extensa resolución de 59 páginas, la magistrada analizó los agravios planteados y decidió rechazar el recurso presentado por la querella. De esta manera, confirmó la sentencia absolutoria que favorecía a los deportistas.

El fallo original había sido dictado el 30 de diciembre de 2025 por el juez Augusto José Paz Almonacid. Con esta nueva confirmación en segunda instancia, quedan formalmente sobreseídos en la causa los siguientes futbolistas:

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Sebastián Sosa.

Braian Cufré.

Abiel Osorio. MIRA TAMBIÉN La Justicia condenó a dos mujeres por atacar a otra con agua hirviendo

José Florentín Bobadilla.