La Libertad Avanza celebra su triunfo en Tucumán y consolida su fuerza electoral Federico Pelli, candidato vinculado a Javier Milei, destacó la obtención de las dos bancas de diputados nacionales y aseguró que el resultado refleja un voto de castigo al peronismo.

Tras el cierre de los comicios, Federico Pelli, referente de La Libertad Avanza en Tucumán y cercano a Javier Milei, celebró el desempeño del espacio político en la provincia. Según el dirigente, la obtención de las dos bancas de diputados nacionales correspondientes al distrito marca la consolidación de La Libertad Avanza como fuerza electoral local.

“Con este resultado, La Libertad Avanza se confirma como la principal oposición en Tucumán y refleja un voto de castigo al peronismo”, señaló Pelli durante sus declaraciones.

El dirigente destacó además la importancia de capitalizar estos resultados en los próximos dos años, apoyando reformas que consideren beneficiosas para la sociedad, incluyendo iniciativas en materia laboral, impositiva y de seguridad.

Pelli subrayó que la fuerza seguirá trabajando para demostrar que la oposición puede actuar de manera constructiva, enfocándose en el bienestar de los tucumanos y en políticas concretas que impacten positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.