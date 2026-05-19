Los alumnos de la Escuela Normal lograron un compromiso oficial Tras otra jornada de protestas, desde el Ministerio de Educación se comprometieron a avanzar con soluciones vinculadas al deterioro edilicio y la participación del Centro de Estudiantes en la discusión sobre la reforma curricular.

Tras dos jornadas de intensa protesta frente a la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”, los estudiantes alcanzaron este martes un acuerdo con autoridades del establecimiento y del Ministerio de Educación de Tucumán, encabezado por la supervisora y luego refrendado por la ministra Susana Montaldo.

En un acta firmada al término de la reunión, el Centro de Estudiantes dejó asentados una serie de reclamos vinculados con la situación edilicia, la falta de mobiliario, la ausencia de un gabinete psicopedagógico y la preocupación por la reconversión del plan de estudios.

La manifestación, que incluyó una sentada pacífica en la puerta del establecimiento, fue impulsada por alumnos que denunciaron que desde hace tiempo vienen solicitando soluciones sin obtener respuestas concretas. En el documento leído públicamente por uno de los integrantes de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes, se explicó que la medida de fuerza respondió a “la falta de mobiliario, falta de gabinete psicopedagógico, falta de comunicación de las autoridades y reconversión”.

Según consta en el acta, en una primera instancia la vicerrectora, profesora María Villafañe, y la docente asesora del Centro de Estudiantes dialogaron con los alumnos para interiorizarse sobre los motivos de la protesta. Posteriormente se sumaron a la reunión la secretaria de Estado de Educación, María Gabriela Gallardo, el supervisor Eduardo Cajal y, finalmente, la ministra Montaldo.

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Tras el intercambio, los estudiantes resolvieron suspender momentáneamente la medida y otorgar un plazo de una semana para que las autoridades presenten avances concretos sobre los puntos planteados.

Los pedidos de los estudiantes

En el acta, la Comisión Directiva dejó expresamente establecidos los reclamos prioritarios. Entre ellos se destaca la “participación del CEN en la reconversión, siendo la misma que tiene que respetar la identidad del establecimiento”, con especial atención al mantenimiento de la histórica orientación en Lenguas Vivas y al análisis de la situación de las horas institucionales.

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Además, solicitaron “nombrar un pedagogo psicólogo para nuestro gabinete”, aclarando que el personal existente tendría a la Escuela Normal como sede; “cubrir las horas de nuestros profesores jubilados y las vacantes”; y avanzar con “arreglos edilicios” y “pedido de mobiliario”.

El documento también establece que, “luego del tiempo prudencial para el inicio de las gestiones y su ejecución, las autoridades se comprometen a comunicarnos los avances fijando tiempos estimados para el cumplimiento y aportes de solución”.

Una semana para presentar soluciones

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Al finalizar la lectura del acta, uno de los representantes estudiantiles explicó ante sus compañeros y la prensa que el acuerdo no implica abandonar el reclamo, sino abrir una instancia de diálogo con plazos concretos.

“Se da plazo de una semana para que presenten iniciativas, el plan de obras, el relevamiento y básicamente todo lo escrito, y que nos den exactamente una fecha para que nos digan: tal día tendrán el mobiliario, tal día vendrá un psicólogo”, detalló.

El estudiante advirtió que, si no se registran avances en ese período, retomarán las medidas de fuerza. “Si no se cumple con esto que pedimos en una semana, seguiremos con las medidas de fuerza, porque es algo que se comprometieron a hacer y ya lo venimos pidiendo hace rato”, sostuvo.

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“No vamos a bajar los brazos”

Pese al acuerdo alcanzado, los alumnos remarcaron que mantendrán la movilización para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno provincial. “Que se haya llegado a un acuerdo en esta acta no significa que vamos a bajar los brazos en la defensa de la educación y de nuestra escuela”, expresó uno de los referentes del Centro de Estudiantes ante sus compañeros.

Y agregó: “Cualquier cosa que no lleguen a cumplir, nosotros vamos a movilizarnos de vuelta. A nosotros no nos van a tocar, no van a hacer nada con nuestra escuela”.

En ese sentido, los estudiantes confirmaron además la convocatoria a una marcha prevista para el próximo viernes, con el objetivo de mantener visible el reclamo y sumar el acompañamiento de docentes, egresados y familias.

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