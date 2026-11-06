La Municipalidad de San Miguel de Tucumán adhiere al asueto del 10 de noviembre La intendente Rossana Chahla firmó la adhesión al asueto administrativo y escolar decretado por el Ejecutivo provincial para el martes 10 de noviembre debido a la visita papal a la Argentina. No funcionarán oficinas de atención al público ni habrá clases en establecimientos educativos municipales.

Mediante decreto 0345/SG/2026 firmado por la intendente Rossana Chahla, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso la adhesión al asueto administrativo y escolar establecido por el Gobierno provincial para el martes 10 de noviembre, en el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En el considerando, el documento argumenta “que dicha visita constituye un acontecimiento de especial trascendencia institucional, social y cultural”, por lo que el “Departamento Ejecutivo Municipal considera oportuno acompañar la medida dispuesta por el Gobierno Provincial, adhiriendo a sus términos en el ámbito de la Administración Pública Municipal”.

En consecuencia, el esquema de prestación de servicios en la capital tucumana durante esa jornada es el siguiente:

Oficinas administrativas: no habrá atención presencial.

Servicios esenciales: las reparticiones que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos esenciales, de emergencia, seguridad, salud, tránsito e inspección, entre otros, dispondrán guardias para asegurar el normal funcionamiento de prestaciones indispensables durante la vigencia del asueto.

Escuelas municipales: no se dictarán clases en las escuelas Gabriela Mistral y Alfonsina Storni ni en los jardines de infantes Querubines, Semillita, Ardillitas y Espiguitas.

Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios y se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería, odontología, que funciona las 24 horas, todos los días.

Ómnibus: los colectivos urbanos circularán con frecuencia normal.

Recolección de residuos: se cumplirá con normalidad el servicio.

Cementerios Municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 h y 15 a 18 h.

Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): abrirá de manera habitual, de 9 a 15.30 h y de 18 a 21.30 h.

Recepción de reclamos: a través de la App Ciudad SMT los vecinos pueden realizar reclamos sobre diversos temas, como calles, alumbrado, basurales, semáforos y transporte, entre otros.

Consultas sobre trámites y servicios: los vecinos pueden hacer consultas las 24 horas al asistente virtual Migue a través de la página www.smt.gob.ar

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán