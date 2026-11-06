Decretaron asueto administrativo y escolar para el 10 de noviembre en Tucumán La medida alcanza al personal de la Administración Pública Provincial y a los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación. Los servicios esenciales deberán garantizar guardias para asegurar su funcionamiento.

El Gobierno de Tucumán dispuso asueto administrativo y escolar para el martes 10 de noviembre de 2026, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 2.769/1, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, que alcanza a la totalidad del personal de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, las comunas rurales y los establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación.

La disposición contempla excepciones para los servicios hospitalarios y de atención a menores, cuyos responsables deberán implementar las guardias necesarias para garantizar el cumplimiento de sus respectivas tareas.

Asimismo, el decreto invita a los municipios, organismos autárquicos provinciales y demás órganos del Estado provincial a adherir a lo establecido en la normativa.

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En los considerandos, el Gobierno provincial destacó la trascendencia histórica, religiosa, social e institucional de la visita papal para el país y, particularmente, para Tucumán, cuya identidad está profundamente vinculada a la fe católica y a las tradiciones cristianas.

En ese sentido, la medida busca facilitar la participación de los agentes públicos en las celebraciones y actividades vinculadas con este acontecimiento, para que puedan compartirlo junto a sus familias y comunidades.

Fuente Comunicación Tucumán