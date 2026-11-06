Las misas del Papa León XIV se podrán ver en la Plaza Temática Por iniciativa de la intendente Rossana Chahla, los vecinos podrán seguir en vivo las celebraciones del Pontífice durante su visita a la Argentina. La primera convocatoria será el lunes, desde las 11 h, en Congreso y San Lorenzo. También habrá una programación especial en las ferias y la ciudad será ornamentada con banderas del Vaticano.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán instalará una pantalla gigante en la Plaza Temática, ubicada en Congreso y San Lorenzo, para transmitir en vivo las misas que celebrará el papa León XIV durante su visita a la Argentina. La iniciativa, impulsada por la intendente Rossana Chahla, busca ofrecer a los vecinos y turistas un espacio de encuentro para compartir las celebraciones religiosas y participar de las actividades organizadas con motivo de la histórica llegada del Pontífice al país.

El secretario general del Municipio, Rodrigo Gomez Tortosa, explicó que la propuesta forma parte de una agenda especial que se desarrollará durante los próximos días y que incluirá actividades en distintos espacios públicos de la capital. “La intendenta Rossana Chahla le ha pedido al equipo municipal, sobre todo, que trabaje durante este fin de semana muy especial para todos los argentinos en transmitir y profundizar la espiritualidad y la fe ante la llegada del Papa León XIV”, señaló el funcionario.

En ese marco, anticipó que la capital volverá a utilizar las pantallas gigantes que ya fueron empleadas para acompañar otros acontecimientos de gran convocatoria, como el último Mundial de Fútbol. “La ciudad repetirá lo que ha hecho en otras historias importantes que han sucedido este año, por lo que transmitirá en vivo todas las misas que el Santo Padre va a estar justamente celebrando en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba”, precisó.

La Plaza Temática será el punto de encuentro

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Gomez Tortosa destacó que la Plaza Temática se consolidó como un espacio de reunión para los vecinos, donde la Municipalidad organiza transmisiones y actividades abiertas a la comunidad. “Los tucumanos, los sanmiguelinos, van a poder, sobre todo, encontrarse de forma colectiva, encontrarnos todos juntos en la Plaza Temática de nuestra ciudad, un lugar que ya se ha vuelto tradicional como encuentro que la municipalidad promueve justamente a través de pantallas”, expresó.

El secretario General del Municipio señaló que la propuesta apunta a generar un ámbito compartido de reflexión y celebración durante la visita papal. “Queremos invitar a todos los vecinos a disfrutar de lo que van a ser las misas en vivo y en directo con pantallas gigantes en la plaza temática, como por ejemplo hemos realizado en el Mundial, para justamente poder compartir entre todos”, agregó.

Además de las transmisiones, el Municipio prepara una programación especial en las ferias y otros espacios de encuentro de la capital, con actividades vinculadas con la visita de León XIV. “También es una buena oportunidad para transmitir que en la ciudad va a haber una programación especial en las ferias y demás, específicamente también alrededor de todo lo que va a ser la visita del Santo Padre”, adelantó Gomez Tortosa.

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Como parte de los preparativos, la Municipalidad ornamentará distintos sectores de San Miguel de Tucumán con símbolos relacionados con el Vaticano y los colores blanco y amarillo. “Vamos a vestir a la ciudad, vamos a engalanar la ciudad con las banderas del Vaticano, las banderas papales para justamente recibir con la mayor gratitud y con el corazón abierto al Santo Padre”, sostuvo.

El funcionario también destacó el trabajo conjunto con las autoridades de la Iglesia para organizar las actividades. “Todo este trabajo lo hemos hecho en articulación con el Arzobispado, que estamos sumamente agradecidos”, manifestó.

Gomez Tortosa extendió la convocatoria a toda la comunidad, más allá de sus creencias religiosas, y destacó la importancia de aprovechar la visita del Pontífice como una oportunidad de encuentro. “Invitamos a todos los vecinos, a la comunidad sobre todo católica, pero de todos los credos de nuestra ciudad, a acercarse a la Plaza Temática para compartir sobre todo un momento ecuménico y un momento que nos lleve a la reflexión de qué es lo mejor también para nuestro país y siempre con el respeto y con una mirada de progreso para nuestra ciudad”, concluyó.

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Días y horarios de las misas

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán transmitirá en pantalla gigante las misas que celebrará el papa León XIV durante su visita a la Argentina. Los vecinos y turistas podrán seguir las ceremonias en la Plaza Temática, ubicada en Congreso y San Lorenzo, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Lunes 9 de noviembre, a las 11.30 h: Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los vecinos podrán acercarse a la Plaza Temática desde las 11 h.

Martes 10 de noviembre, a las 10 h: Misa central en el predio de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba. Los vecinos y turistas podrán ingresar desde las 9.30 h.

Miércoles 11 de noviembre, a las 10 h: Misa de clausura y despedida en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, provincia de Buenos Aires. La convocatoria arrancará media hora antes.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán