La Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha una nueva etapa del Plan de Recuperación del Pavimento El Municipio inició seis nuevos frentes de obras simultáneos en avenidas estratégicas de la ciudad. La intendente Rossana Chahla supervisó los trabajos, que se enmarcan dentro de un plan integral para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, que incluye 19 licitaciones públicas.

La intendente Rossana Chahla puso en marcha una nueva etapa del Plan de Recuperación del Pavimento de San Miguel de Tucumán, con el inicio de seis frentes de obras de reconstrucción del hormigón de avenidas estratégicas de la ciudad, que contribuirán a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

La intendente Rossana Chahla supervisó los trabajos y recordó que forman parte de un programa integral de saneamiento, revalorización y pavimentación de las avenidas principales con mayor circulación vehicular y corresponden a un conjunto de 19 licitaciones públicas realizadas entre noviembre y diciembre del año pasado, vinculadas a proyectos de infraestructura vial.

Las obras por contrato que empezaron esta semana son en avenida Papa Francisco y José Ingenieros, avenida Francisco de Aguirre y Ejército del Norte, Francisco de Aguirre y Rivadavia, Siria en sus cruces con Paraguay y Ecuador y Juan B. Justo y México.

“Hoy estamos abriendo seis frentes de obra. Hemos estudiado cuáles eran los lugares más concurridos y que más deteriorado estaban. La idea es empezar a trabajar en cada uno de los lugares donde hay mayor tránsito, en el menor tiempo posible”, señaló la intendente Chahla.

La jefa del Ejecutivo municipal hizo énfasis en el carácter integral de las intervenciones. “Es un plan muy grande, hicimos 19 licitaciones públicas para poder empezar. Son las avenidas principales y todos los lugares críticos. En avenidas como la Papa Francisco hay que hacer una remodelación importante, no es solo pavimentar sino también poner en valor la zona y mejorar la transitabilidad”, explicó.

“Estamos con un ritmo de obras importante. El camino y la ruta la ruta a seguir lo sabemos por los reclamos de la gente y por el recorrido de nuestros funcionarios”, agregó la jefa municipal, quien indicó que algunos trabajos puntuales se realizarán en conjunto con la SAT porque requieren intervención previa en los sistemas de agua y cloacas.

Detalle de los frentes de obra

Francisco de Aguirre y Ejército del Norte

Importancia: Une San Miguel de Tucumán con Tafí Viejo, a través de la RP Nº 314 (Diagonal a Tafí Viejo).

Obras: demolición y reposición de la calzada con hormigón simple.

Superficie: 700 m2 de hormigón.

Empresa: LINEA SRL

Francisco de Aguirre y Rivadavia

Importancia: conecta San Miguel de Tucumán con la localidad de El Colmenar, dependiente del Municipio Las Talitas.

Obras: demolición y reposición de la calzada con hormigón simple.

Superficie: 200 m2 de hormigón.

Empresa: PROYCOM SRL

Siria y Paraguay (bocacalle trocha oeste) y Siria y Ecuador (bocacalle trocha este)

Importancia: la avenida Siria vincula la zona del macrocentro con la zona norte de la Capital.

Obras: demolición y reposición de la calzada con hormigón simple.

Superficie: 200 m2 de hormigón.

Empresa: PROYCOM SRL

Juan B. Justo y México, bocacalle trocha oeste y trocha este

Importancia: El Boulevard del Cementerio del Norte es zona muy concurrida vehicularmente, sobre todo en épocas conmemorativas.

Obras: demolición y reposición de la calzada con hormigón simple.

Superficie: 250 m2 de hormigón.

Empresa: PROYCOM SRL

Avenida Papa Francisco y José Ingenieros, reordenamiento vial y repavimentación

Importancia: permite tanto el ingreso como el egreso de la ciudad hacia localidades vecinas y la conexión por la zona del Bajo.

Obras: demolición y construcción de nuevas isletas y cunetas de hormigón.

Superficie: 200 m2 de hormigón / 15000 m2 de carpeta asfáltica.

Empresa: INGECO

Futuras obras

En contacto con la prensa, la intendente Rossana Chahla adelantó que está en proceso un proyecto para la construcción de un Centro de Convenciones, junto al gobierno provincial, que requiere el acompañamiento de inversión privada.

“Junto al gobernador Osvaldo Jaldo hace más de un año tenemos un proyecto en forma conjunta para hacer un centro de convenciones en San Miguel de Tucumán, para Tucumán, que se adapte a todas las necesidades, ya sea para el público de un congreso médico, de un espectáculo, de un evento deportivo”, precisó, al tiempo que remarcó que una obra de esa envergadura contribuirá a atraer el turismo y movilizar la microeconomía. “Estamos buscando financiación de empresarios, lograr una asociación pública-privada”, acotó.

Otra obra que avanza gracias a la sinergia pública-privada, de acuerdo a la intendente Chahla, es el Mercado del Norte. “Van avanzando las obras, la semana estaré visitando el avance del Mercado del Norte, donde hemos puesto fecha de inauguración para este año”, comentó.