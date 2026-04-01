El ascenso sin costo con el Boleto Estudiantil rige hasta el 10 de abril La coordinadora del Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior, Cristina González de Robles Ávalos, recordó a la comunidad que los beneficiarios del programa podrán subir gratis a las unidades de transporte público de pasajeros hasta el 10 de abril.

Al respecto, Cristina González de Robles Ávalos explicó: “Queremos ratificar que la fecha del ‘suben gratis’ de marzo es hasta el 10 de abril. Se sube gratis para inicial, primario o secundario con el guardapolvo o el uniforme del colegio parroquial y para los terciarios, formación profesional y universidades que tengan las constancias. No tenemos ningún problema para la subida de los chicos hasta el día 10 de abril, nadie los baja”.

Informó que el recordatorio se debe al transcendido de “informaciones que se dijeron de manera errónea sobre la finalización de este plazo en un matutino televisivo. Se dijo erróneamente que era el 31 de marzo. No es así, es hasta el 10 de abril”.

Asimismo, se refirió a la situación de estudiantes que no completaron su inscripción debido a la implementación del nuevo sistema: “Hay un grupo de alumnos que todavía no se pueden inscribir por el cambio del sistema legajo único de alumnos al nuevo sistema. Esos alumnos son los de primer grado que no aparecen en la base de datos 2025 que es con la que estamos trabajando y aquellos alumnos que han cambiado de establecimiento. Para esos papás, que se queden tranquilos que el sistema en estos días va a estar activo, las directoras ya los van a estar cargando y vamos a tener disponibles esos abonos y esas tarjetas para antes del 10 de abril. Si eso no ocurriera, nosotros nos vamos a ser responsables para que los colectivos acepten un plazo más, ya que recordamos a todas las empresas que ellos cobran retroactivo al 2 de marzo, todos los alumnos inscriptos hasta el 30 de abril. Nadie tiene que bajar a nadie de las unidades”.

También indicó que no es necesario realizar gestiones adicionales por parte de las familias. González de Robles Ávalos dijo: “Que se queden tranquilos, que no vayan a las comunas, estamos al tanto de la situación, así que tranquilos que todos vamos a poder seguir utilizando el beneficio”.

MIRA TAMBIÉN Jaldo y Chahla avanzan en gestiones para garantizar recursos municipales

Finalmente, brindó precisiones sobre el alcance del programa: “Hay 60.000 beneficiarios inscriptos de los cuales la totalidad, el 100% ya tienen su abono o su Tarjeta Independencia. Nosotros siempre estamos tocando los 100.000 beneficiarios. Suponemos que a pesar de la baja de natalidad que ya está impactando en los primeros años de la primaria, tendremos aproximadamente esa cantidad de beneficiarios”.

Fuente Comunicación Tucumán