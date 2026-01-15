La Policía realizó allanamientos en la causa por un homicidio en Aguilares En los domicilios allanados, los efectivos incautaron prendas con manchas parduzcas, armas blancas, teléfonos celulares, parte de un colchón y plantas de marihuana vinculadas a distintas causas.

La investigación se inició luego de que fuera hallado sin vida Javier Ariel Sarmiento, de 50 años, en un camino de tierra de Guasa Rincón, paraje Los Ríos, con heridas de arma blanca en la zona de la nuca y la amputación de una mano, hecho a partir del cual un equipo de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur desplegó tareas de campo que permitieron reunir información relevante para el avance de la causa.

Con los datos obtenidos, se solicitaron medidas judiciales al Ministerio Público Fiscal y, una vez otorgadas, personal de la Unidad Especial, junto a representantes del MPF y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, cumplió, este miércoles, con allanamientos en cuatro viviendas ubicadas en la zona de Los Ríos, sobre la ruta provincial 331 y sectores cercanos.

Durante los operativos se secuestraron numerosas prendas de vestir, teléfonos celulares, una parte de un colchón y una importante cantidad de armas blancas, entre ellas machetes y machetas, todos elementos de interés para la causa por homicidio.

En paralelo, y en el marco de otras actuaciones judiciales, los efectivos también incautaron varias plantas de marihuana de distintos tamaños en los domicilios allanados, las cuales quedaron a disposición de la fiscalía especializada en narcomenudeo.

Fuente Comunicación Tucumán