Encontraron el cuerpo de un hombre con una mano amputada Fue divisado por pescadores, quienes dieron aviso a la Policía. La víctima presentaba golpes en la cabeza.

El Ministerio Público Fiscal investiga el macabro hallazgo del cuerpo de un hombre ocurrido durante la noche del lunes en las afueras de la ciudad de Aguilares. El cadáver fue encontrado sobre un camino vecinal conocido como “Camino Viejo”, una zona rural ubicada entre plantaciones de soja y caña de azúcar.

La víctima fue identificada como Javier Ariel Sarmiento, de 50 años. El hallazgo se produjo alrededor de las 23, cuando dos pescadores que transitaban por el lugar encontraron el cuerpo y dieron aviso inmediato a la policía.

Tras la notificación, tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios de feria del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Fabián Assad, quien dispuso que se trasladaran de urgencia al lugar el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez y las distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con el objetivo de realizar las primeras pericias.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el cuerpo se encontraba boca abajo y presentaba al menos tres lesiones visibles: dos heridas en el cráneo, en la zona de la nuca, y un corte “limpio” en la mano derecha, que fue amputada y no apareció en el lugar. Los investigadores estiman que para causar las lesiones se habría utilizado un objeto contundente con un filo considerable.

MIRA TAMBIÉN Dos jóvenes quedaron detenidos por la muerte de un hombre durante un asalto

Hasta el momento, no se detectaron indicios de una pelea previa. La principal hipótesis es que Sarmiento habría sido atacado por la espalda, lo que refuerza la presunción de un ataque sorpresivo y de extrema violencia.

Familiares de la víctima indicaron que Sarmiento se encontraba en la casa de un hermano que reside en la zona. Según relataron, alrededor de las 19 del lunes se retiró caminando con destino a su vivienda, donde convivía con su hermana, pero nunca llegó a destino.

Desde la Fiscalía informaron que este martes por la mañana se realizarán rastrillajes en el lugar del hallazgo y zonas aledañas, en busca de elementos de interés para la causa, incluida la mano amputada. En paralelo, el cuerpo será sometido a la autopsia correspondiente en la Morgue de la Capital, procedimiento clave para determinar con precisión las causas de la muerte y avanzar en la investigación del homicidio.

MIRA TAMBIÉN Martes inestable en Tucumán: calor húmedo y tormentas fuertes pronosticadas para la tarde y noche

Fuente La Gaceta