La Policía secuestró armas, municiones y droga en distintos allanamientos Los procedimientos se desarrollaron en domicilios de los barrios San Cayetano y Tiro Federal.

Efectivos de la Comisaría Seccional 11, en el marco de una investigación iniciada a partir de denuncias por amenazas agravadas, recepcionadas durante el corriente mes, concretaron tres allanamientos que derivaron en el secuestro de armas de fuego, municiones, cocaína, dinero en efectivo y la demora de una persona.

Según explicó el jefe de la dependencia, comisario principal Leandro Funes, personal investigativo de esa comisaría a su cargo realizó investigaciones recolectando varias evidencias y solicitó una serie de medidas, que fueron otorgadas por el juez de turno.

“Dando cumplimiento a la medida judicial, en el barrio San Cayetano, en el primer domicilio, al realizar la requisa del mismo, se encontraron dos armas de fuego de fabricación casera, tipo tumberas, como así también un rifle de carabina, calibre 22. En el segundo domicilio, en una de las habitaciones también, se encontraron seis cartuchos de escopeta, cinco de calibre 12 y uno de calibre 16”, informó Funes.

Las medidas continuaron luego en el barrio Tiro Federal, en calle Jerónimo Cabrera al 500 aproximadamente. “Fue grande la sorpresa, al requisar el domicilio, en una de las habitaciones encontramos envoltorios de papel glasé, ya que estaríamos en presencia de una sustancia prohibida; se dio intervención a la DIGEDROP Capital, quienes realizaron las pruebas de campo y dieron positivo para cocaína”, expresó Funes.

“Fueron un total de 87 ravioles de cocaína. Se secuestraron teléfonos celular, 87 mil pesos en efectivo y hay una persona que se encuentra demorada a espera de planilla”, agregó el jefe policial.

Por último, aclaró que por el momento hay una sola persona involucrada, pero que la causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales.

Fuente Comunicación Tucumán