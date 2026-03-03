La Policía secuestró cuatro colectivos en El Cadillal y clausuró dos locales Como resultados del amplio operativo preventivo que realizó desde la noche del lunes por los festejos del UPD (Ultimo Primer Día), la Policía de Tucumán clausuró dos locales en controles realizados juntos al personal del IPLA y secuestró cuatro colectivos que llevaban estudiantes a la zona de El Cadillal.

“Pudimos desactivar varios eventos. En la Regional Capital, se clausuraron un local, ubicado en calles Rivadavia y Chile, y un club con personal del IPLA, lugares que fueron desalojados. La Regional Norte tuvo intervención en El Cadillal con el secuestro de cuatro colectivos que llevaban estudiantes de cuatro colegios. Los colectivos no tenían ningún tipo de documentación por lo que tuvo que intervenir la Policía Vial para labrar las actas correspondientes y secuestrar los vehículos”, confirmó el Jefe de Policía, Comisario General Joaquín Girvau, refiriéndose a los resultados del amplio operativo policial.

“Desde la Policía de Tucumán y el Ministerio de Seguridad veníamos dando mensajes en una tarea de concientización, al igual que el Ministerio de Educación para estos festejos. Anoche realizamos un operativo con la Policía de las cinco Unidades Regionales, y las unidades operativas de Infantería, el GEAM, DOM y CERO. Participaron cada una de las comisarías con sus jefes regionales, jefes de Zonas y del COP en el territorio”, puntualizó Girvau. “Hasta el momento no tenemos novedades de disturbios en la provincia de Tucumán, sí hubo movilizaciones de jóvenes que fueron llevados por sus padres a sus casas cuando fueron detectados en algún local”, agregó.

Por último, el jefe de la fuerza resaltó el crecimiento de los operativos en toda la provincia. “La Policía de Tucumán tiene un gran despliegue territorial que viene de la mano de la decisión del gobernador de la provincia por el ingreso de personal policial, de equipamiento, de armamento, de tecnología, que aportan al crecimiento de los operativos que estamos haciendo”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán

