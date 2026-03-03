La lluvia provocó anegamientos en varios tramos de la ruta a los Valles El desborde de un arroyo provocó el arrastre de lodo y piedras sobre la calzada a la altura del kilómetro 36,5. Personal de Vialidad se dirige a la zona, pero el paso se encuentra completamente interrumpido.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se informó que las fuertes precipitaciones de las 9 de hoy provocaron el corte total o parcial de tramos de varias rutas provinciales.

Según lo publicó en sus redes sociales el organismo provincial, las dificultades son las siguientes:

Ruta 307 en El Aluvión, en el kilometro 36,5 arrastre de material sobre calzada por desborde del arroyo y está interrumpido el tránsito.

Ruta 307 el tramo entre Acheral y La Angostura con fuertes tormentas y poca visiblidad.

Ruta 307 en el tramo entre Santa Lucía y las Mesadas agua sobre la calzada.

Ruta 324 en Teniente Berdina desborde de arroyo y hay agua sobre la calzada, circular con precaución.

Ruta 312 entre La Higuera y Gonzalo hubo una erosión de alcantarilla sin transitabilidad y ya esta trabajando Vialidad provincial.

Por su parte, Ramón Imbert, titular de Defensa Civil de la provincia confirmó que hasta el momento las lluvias de esa hora registraron anegamientos de algunas calles y acumulación de agua en avenida aunque se está realizando un relevamiento en toda la provincia.