La Provincia refuerza la asistencia y evalúa trabajos preventivos

Autoridades del Ministerio del Interior se hicieron presentes en la ciudad de Aguilares para dialogar con vecinos de las zonas más afectadas por el fuerte temporal registrado durante el fin de semana.

Durante la visita, el subsecretario de Coordinación de Comunas, Miguel Vázquez, explicó que el objetivo principal del recorrido fue realizar un relevamiento de las familias damnificadas y coordinar tareas de asistencia en el lugar. Entre las acciones ya iniciadas se destacan trabajos de limpieza en viviendas y espacios públicos afectados por las intensas lluvias.

“Queremos dar solución de forma inmediata”, aseguró el funcionario, quien además remarcó el compromiso del Gobierno provincial de continuar acompañando a los vecinos en este difícil momento.

Vázquez también adelantó que se proyectan obras en la zona con el fin de prevenir futuras complicaciones ante eventos climáticos similares, buscando mejorar la infraestructura y reducir el impacto de nuevas tormentas.