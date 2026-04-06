El gobernador Jaldo habló sobre las consecuencias del temporal del sábado “Venimos con todo nuestro equipo, con el Comité de Emergencia en pleno, acompañando y estando a la par de esa gente desde el primer momento", aseguró el titular del Poder Ejecutivo.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes por la mañana en Casa de Gobierno una reunión del Comité de Emergencia junto a su gabinete, autoridades de Defensa Civil y la Policía. Durante el encuentro, recibió un informe detallado sobre las consecuencias del temporal que afectó a la provincia entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo.

Estuvieron presentes los ministros de Interior, Darío Monteros, de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, Desarrollo Social, Federico Masso, de Educación, Susana Montaldo, de Salud, Luis Medina Ruiz, de Obras Públicas, Marcelo Nazur, de Economía Daniel Abad, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur, el Director de Defensa Civil, Ramón Imbert, el jefe de Policía, Joaquín Girvau y el subjefe, Roque Yñigo, entre otros.

Evaluación del fenómeno climático

En ese marco, el mandatario provincial explicó la magnitud del evento meteorológico y comparó los datos registrados con los pronósticos previos. En ese sentido, Jaldo señaló: “Donde se pronosticaba no solo la alerta amarilla, sino también una posible caída de entre 50 y 60 milímetros. Y en ese sentido, la verdad que en la alerta amarilla los pronósticos meteorológicos le acertaron. En lo que no le acertaron es la cantidad de los milímetros caídos en la provincia de Tucumán y en gran parte del norte argentino, como así también en la zona centro del país”.

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Asimismo, el Gobernador detalló los niveles extraordinarios de precipitaciones registrados en distintos puntos del territorio. Al respecto, afirmó: “En el caso particular nuestro, el día sábado a la tarde y madrugada del domingo, hemos tenido temporales y caídas de agua muy importantes que llegaron a niveles de 200 milímetros, no en un solo lugar, sino en varios lugares del interior de la provincia y también entre 100 y 150 en San Miguel de Tucumán”.

Durante la reunión, las autoridades analizaron las consecuencias del desborde de ríos y arroyos, que provocaron inundaciones en distintas localidades. En ese contexto, el titular del Ejecutivo provincial describió la situación en las zonas más comprometidas. Jaldo expresó: “Hemos tenido que lamentar víctimas fatales. Hicimos una evaluación de muchas familias que están sufriendo producto de las inundaciones, no solo en parte de Capital, sino también en el sur de la provincia de Tucumán, producto de que muchos de los ríos como el Gastona, el Medina han rebalsado el Arroyo Barriento y se han producido anegaciones e inundaciones, fundamentalmente en el departamento Río Chico y en el departamento Chicligasta”.

Además, precisó el alcance territorial de las afectaciones. En esa línea, indicó: “Cuando hablo de Río Chico, hablo de Aguilares y sus comunas colindantes. Cuando hablo de Chicligasta, hablo de la ciudad de Concepción y también de las comunas que los rodean, como así también otros departamentos y otras ciudades que han sido afectadas en mayor o en menor medida”.

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Asistencia y despliegue del Estado

El Gobernador destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado provincial y los gobiernos locales. En ese sentido, remarcó la presencia en territorio desde el inicio de la emergencia. Jaldo sostuvo:

“Venimos con todo nuestro equipo, con el Comité de Emergencia en pleno, acompañando y estando a la par de esa gente desde el primer momento. De aquellos tucumanos que también sufren y que se inundaron ya también por segunda vez y en algunos casos por tercera vez”.

“Estamos llegando a todos los lugares y estar con la asistencia social donde llevamos serenidad, acompañamiento, tranquilidad a todos los que sufrieron anegaciones por las inundaciones”, indicó el titular del PE.

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También puso en valor el accionar de intendentes y comisionados comunales. En esa línea, afirmó: “Las autoridades locales, los comisionados comunales y los intendentes han venido trabajando y estando a la par de cada uno de los vecinos. Los hemos asistido desde el primer momento y hemos llegado a la mayoría de los lugares durante el día domingo”.

Durante el encuentro, el Comité de Emergencia definió acciones concretas para atender la situación. En ese marco, el Gobernador explicó los ejes de trabajo abordados. Jaldo aseveró: “Tomamos decisiones en cuanto a las asistencias, decisiones en cuanto a reparar parte de los elementos que la gente ha perdido y que ha conseguido trabajando con mucho esfuerzo durante muchos años. También analizamos la situación de nuestras escuelas y establecimos cuál es el estado de las rutas tanto nacionales como provinciales”.

El mandatario provincial reafirmó la política de comunicación abierta ante situaciones críticas. En ese sentido, destacó la importancia de informar a la ciudadanía con transparencia. Jaldo expresó: “Este gobierno realizó conferencias permanentemente, en momentos buenos y en momentos no tan buenos. Siempre dimos la cara y estuvimos informando las diferentes problemáticas que vive la provincia”.

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Asimismo, transmitió un mensaje de acompañamiento a las familias afectadas. En ese marco, indicó: “Queremos solidarizarnos con todos los vecinos que han sufrido anegaciones e inundaciones. Este equipo dio la cara desde el primer momento y está en el territorio acompañando, ayudando y solucionando los problemas de la gente”.

Finalmente, el Gobernador aseguró la continuidad de las acciones para mitigar el impacto del fenómeno climático. En ese sentido, subrayó: “El gobierno de la provincia va a seguir trabajando como lo ha venido haciendo, en cada uno de los pueblos y ciudades que necesiten ayuda, acompañamiento y soluciones frente a estos fenómenos climáticos extraordinarios”.

Recuperación de rutas

El ministro Nazur expresó que En Tucumán, se registraron 250 milímetros de lluvia, lo que ha afectado la red terciaria y secundaria, aunque la conectividad de la red primaria está garantizada y evaluó que “las lluvias fueron extraordinarias”.

También dijo que se han tomado medidas para drenar el agua en la ruta nacional 38 y se ha restablecido la conectividad en Alto Verde, mientras que las rutas 330 y 38 presentan problemas de transitabilidad. La provincia atiende la emergencia con guardias en sus campamentos de Vialidad durante el fin de semana largo.

Sostuvo también que “ayer por la tarde noche se abrió una zanja en la ruta nacional 38, en la antigua traza, para poder drenar el agua mucho más rápida, en la zona de Alto Verde y hoy hasta el mediodía vamos a restituir la conectividad en ese lugar”.

Luego, la ruta 330, que une la localidad de Alpachiri con Alto Verde, se encuentra intransitable. La ruta 334 a la altura del arroyo San Francisco se encuentra cortada. También hubo inconvenientes en la zona de El Timbó que fue atendido rápidamente por personal de Vialidad y del Ministerio del Interior. También en la ruta 307 personal de Vialidad trabajó a destajo para recuperar su transitabilidad.

10.000 familias afectadas

El ministro Masso, detalló las acciones que ejecutó su cartera luego del temporal que afectó a distintas localidades de la provincia durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

En ese marco, el funcionario contextualizó la situación y el trabajo sostenido desde el inicio del verano:

“Específicamente sobre este episodio que hemos tenido sobre el sábado a la noche y madrugada del domingo, en Aguilares. Nosotros ya venimos desde diciembre. Hoy lo planteaba en el comité de emergencia”.Asistencia sostenida a familias afectadas

El titular de la cartera social explicó el alcance de la asistencia brindada en los últimos meses y la magnitud del operativo desplegado en territorio: “Vamos asistiendo a más de 10.000 familias afectadas en lo que va de diciembre, enero, febrero, marzo y lo que va de abril”.

Masso informó que los equipos técnicos iniciaron tareas de relevamiento en nuevas zonas afectadas para garantizar una respuesta rápida.

En ese sentido, precisó el cronograma de intervención territorial y la articulación con otras áreas del Estado:

“Hoy vamos a estar, a partir del mediodía, en la localidad de Santa Ana, iniciando el primer día del relevamiento, como lo hicimos en la localidad de La Madrid, para que esta misma tarde y seguramente martes y miércoles podamos llegar a todas las familias afectadas en la localidad de Santa Ana”.

Además, explicó el trabajo conjunto con gobiernos locales y otros ministerios para reforzar la asistencia:

“Por otro lado, vamos a hacer un trabajo también con la Intendencia de Aguilares, donde se han visto afectadas muchas familias, para tener en las próximas 72 horas cubierta la asistencia desde el Ministerio de Desarrollo Social y, en algunos casos, en forma coordinada con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Educación, para que realmente esas familias que se han visto afectadas puedan recuperar lo material que han perdido en esta inclemencia de lluvias”.

El ministro también brindó precisiones sobre la situación de las personas evacuadas tras el fenómeno climático. Al respecto, destacó la baja cantidad de evacuados en relación con la intensidad de las lluvias y anticipó una pronta normalización: “También decir que a pesar de lo que fueron los milímetros que cayeron, al día de hoy no tenemos más de 100 personas entre albergadas y evacuadas, y estimamos que hasta el mediodía todos estos tucumanos y tucumanas van a regresar a sus casas”.

Vuelta a clases

La ministra de Educación, Susana Montaldo, expresó el profundo dolor de la comunidad educativa por el fallecimiento del alumno Leandro Núñez y de la trabajadora Rosana Solana Alarcón. Señaló que todo el Ministerio acompaña a las familias en este momento “penoso para toda la comunidad”.

Destacó el compromiso de directivos, docentes y supervisores que abrieron escuelas para albergar familias afectadas por las inundaciones, incluso mientras algunos sufrían daños en sus propias viviendas.

Informó que varias escuelas ya retomaron las clases, como Marco Avellaneda en Santa Ana y García Fernández en Bella Vista, y que el número de establecimientos afectados —que era de 96— comenzó a disminuir. Indicó que la rehabilitación de la ruta 305 permitió avanzar en la normalización del dictado de clases. Confirmó que en La Madrid las actividades escolares ya se restablecieron en su totalidad.

Anunció además la puesta en funcionamiento de la nueva escuela de Zavaleta, un edificio esperado desde hace años. Remarcó el esfuerzo provincial para finalizar más de la mitad de unas 50 escuelas que habían quedado sin concluir por falta de financiamiento nacional.

Aseguró que el Ministerio mantiene contacto permanente con directores y supervisores para informar la evolución de la situación. Finalmente, expresó su expectativa de que mejoren las condiciones climáticas para garantizar el regreso pleno a clases en toda la provincia.

Centros de Salud

El titular del área de Salud, Medina Ruiz informó sobre las acciones realizadas ante las inundaciones, destacando la intervención de equipos de salud que trabajan en la evacuación y la apertura de centros de salud desde el sábado por la noche. Se han establecido hospitales móviles y se está reforzando la atención en las áreas más afectadas, con personal de salud disponible las 24 horas para prevenir enfermedades. Además, se planea continuar recorriendo las zonas impactadas para asegurar el apoyo necesario.

Medina Ruiz acompañó “en el dolor” a las familias que sufrieron pérdidas y graficó que en cuanto a la contingencia, “el sábado tarde noche y domingo a la madrugada, inmediatamente comenzamos a tener conocimiento de personas que estaban sufriendo inundaciones, equipos de salud locales comenzaron a hacer reportes y además intervenían en evacuación, tener medidas preventivas”.

“En algunas localidades donde había más complicaciones, como el caso de Santa Ana, se dispusieron equipos de salud en la ruta o en lugares accesibles. En otros lugares se han dispuesto hospitales móviles con trailers con personas de salud que hoy están ya trabajando”, graficó.

“En todos los Caps están reforzados, es un pedido expreso del gobernador. Estamos en este momento recorriendo todos los lugares, donde hay centros de evacuados, hay personas de salud las 24 horas establecidos para poder acompañar y para poder prevenir alguna enfermedad. Y ahora, después de esta reunión, vamos a estar recorriendo, sobre todo, el área Este y el área Sur, sobre todo, en los lugares donde haya más afectación. Y es un trabajo en equipo que hacemos con los mejores gabinetes”, comentó.

Policía movilizada

A su turno, el titular de la Policía, Girvau dijo: “Se actúa bajo estricto protocolo con intervención de la Fiscalía, donde se están llevando a cabo todas las pericias que sean necesarias, así que la policía actúa y actúe en en consecuencia cada hecho”.

En ese sentido agregó: “También tuvimos intervención en varios hechos desde el jueves con varias situaciones con secuestro de drogas, detenidos, incomunicados, por diferentes delitos, en el domicilio de El Salvador, donde en un beberaje en el interior de la casa se produce un hecho donde no nos puede prevenir la policía ni nadie, donde tenemos detenidos con prisión preventiva ya nos acusados y preestablecidos al instante”.

Por último dijo: “Tuvimos gran movimiento de personal, recargo del personal policial en todas las áreas conflictivas de estas inundaciones, al apoyo de cada intendente, de cada delegado comunal, así que la policía está movilizada, tenemos recursos, tenemos los medios, sobre todo tenemos personal dedicado a esta situación. Algo de esto es lo que se está haciendo, lo que se va a seguir haciendo y colaborando con cada derivado comunal y cada”.

Fuente Comunicación Tucumán