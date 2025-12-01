La SAT extendió el Plan de Pagos hasta fines de diciembre La medida fue determinada debido a la gran concurrencia de usuarios.

La Sociedad Aguas del Tucumán decidió extender el Plan de Pagos 2025 hasta el 29 de diciembre, para todos los clientes con deudas históricas.

Para resolver la situación, pueden acercarse a casa central, de Monteagudo 129 o a las agencias, de lunes a viernes de 8 a 14 horas para evitar juicios.

Además, se habilitó la opción para gestionar el plan por la página web www.aguasdeltucuman.com.ar

El nuevo plan permite acceder a financiaciones en cuotas, con importantes beneficios. Para adherirse, los usuarios deberán abonar la última factura vencida en cualquiera de las agencias de atención al cliente distribuidas en la provincia.

Fuente Comunicación Tucumán

