Jaldo: “La integración de los bloques es una decisión de los diputados” El Primer Mandatario provincial destacó el trabajo territorial realizado junto a Javier Noguera, en el marco de la campaña electoral.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió en una rueda de prensa al pacto del peronismo para la integración del Bloque Independencia en la Cámara de Diputados de la Nación, luego del triunfo del Frente Tucumán Primero en las elecciones del 26 de octubre.

“Las elecciones pasaron, la gente votó y los tucumanos, el 26 de octubre, se han podido expresar. En Tucumán votó casi el 80% (del padrón) y ha sido la provincia donde más gente fue a sufragar, es decir, que Tucumán se ha diferenciado para bien de otras provincias”, remarcó.

En ese sentido, destacó la concurrencia a las urnas lo que permitió que el Frente Tucumán Primero obtenga “casi 530.000 votos, casi el 51%, sacando 15 puntos de diferencia al segundo”, y afirmó que “fue una elección muy importante”.

Sobre la integración del bloque en el Congreso, Jaldo sostuvo que el compromiso de unidad del peronismo “lo hicimos” y con respecto a la integración de los bloques “son decisiones de los diputados nacionales, habría que preguntarle al diputado Javier Noguera que fue en la lista de quien hoy habla, en el frente Tucumán Primero, que el gobernador de la provincia, como en ningún otro lugar, encabezó”.

Asimismo, el Gobernador aseveró que “nadie puede atribuirse el derecho de decirle a un legislador a qué bloque va a pertenecer, sería una falta de respeto”.

Y destacó el trabajo territorial realizado durante la campaña electoral junto a Noguera: “Con Javier hemos recorrido gran parte de la provincia; hicimos un gran esfuerzo con (las diputadas) Gladys Medina, Elia Mansilla, incluso con el senador Juan Manzur”, cerró.

Fuente Comunicación Tucumán