La SAT repara pérdidas de agua potable en Villa 9 de Julio La empresa también trabaja en la eliminación de desbordes de líquidos cloacales.

En la jornada de hoy, el presidente de Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio , recorrió varios puntos de Villa 9 de Julio , donde la SAT está ejecutando obras de reparación de pérdidas en la red de agua potable. Estos trabajos responden a la detección de filtraciones que se evidenciaron en distintos puntos de la zona debido al incremento en la presión del servicio, producto de la inauguración de nuevos pozos que fortalecen el suministro.

“Tal como me lo encomendó el gobernador Osvaldo Jaldo, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de cada tucumano. La puesta en marcha de nuevos pozos ha permitido aumentar el caudal de agua, pero este incremento en la presión hizo que aparecieran algunas pérdidas en la red, y por eso estamos abocados a resolverlas rápidamente”, explicó Caponio.

Durante la recorrida, Caponio supervisó a las cuadrillas que trabajan en la reparación de cañerías, el recambio de tramos dañados y la optimización del sistema para garantizar un servicio más eficiente y seguro para los vecinos.

Se realizan obras de reparación de pérdidas de agua potable en:

* Delfin Gallo 80

* Pasaje Brasil y Monteagudo

* Ecuador al 100

* Ecuador y Balcarce

* Av. Siria y Delfín Gallo

* Muñecas 1900

Además, informamos que en la calle Delfín Gallo al 800 se produjo una importante ruptura en la colectora cloacal originada por trabajos realizados por una empresa tercerizada de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que ejecuta obras en ese punto. Desde la SAT ya estamos trabajando con nuestras cuadrillas para reparar el daño y normalizar el servicio lo antes posible.

Estas intervenciones forman parte de un plan integral que busca modernizar la infraestructura hídrica y así optimizar el servicio de agua y cloaca de nuestra Provincia.