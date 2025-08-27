Romano Norri sobre Uber: “Hace falta una normativa, pero hubo irresponsabilidad política” El concejal Federico Romano Norri se refirió a la situación de la plataforma Uber en San Miguel de Tucumán y advirtió que aún no será tratada en el Concejo porque “falta una normativa clara”.

“El problema es que nunca se tendría que haber permitido que funcione sin una regulación. En el mundo estas plataformas operan y acá también, pero nadie quiere correr con el costo político. Es un acto de irresponsabilidad política que se repitió en varias ocasiones porque nunca se pensó en legislar para dar respuesta”, sostuvo.

Norri explicó que, si bien hubo reclamos del sector de taxistas, “no hay damnificados directos porque se les eximió de algunos cánones y se flexibilizaron condiciones de trabajo”. Sin embargo, remarcó que la ciudadanía “elige a nivel mundial el uso de plataformas digitales, lo que obliga a discutir una legislación que hoy no existe”.

Campaña electoral y semáforos en la Capital

Por otro lado, el concejal radical destacó la puesta en funcionamiento de nuevos semáforos en la Capital, muchos de ellos solicitados por su banca a la Municipalidad.

Respecto del inicio de la campaña electoral, señaló que el radicalismo atraviesa “un momento vertiginoso, con figuras desdibujadas”, y que los comicios estarán marcados por “la validación de Javier Milei y la polarización de los resultados”.

“Tenemos que ser serios, responsables y mostrarnos como una alternativa para la ciudadanía. Esperamos tener una buena performance”, afirmó.