La Unidad Regional Capital desplegó un megaoperativo en distintos barrios de San Miguel de Tucumán Participaron alrededor de 80 efectivos, 30 patrulleros y 20 motoristas, con foco en los barrios Oeste II y La Bombilla. El procedimiento incluyó controles de antecedentes, tránsito y prevención en Plaza Independencia.

La Unidad Regional Capital (URC) de la Policía de Tucumán desplegó durante la madrugada de este domingo un megaoperativo de aproximación territorial en distintos sectores de San Miguel de Tucumán, con especial concentración en los barrios Oeste II y La Bombilla. El procedimiento se llevó adelante conforme a las directivas del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y la Jefatura de Policía.

El operativo contó con la participación de alrededor de 80 efectivos pertenecientes a diversas comisarías y divisiones especiales. “En esta ocasión contamos con unos 30 patrulleros de distintas Unidades y comisarías, 20 motoristas de la Unidad Especial del DOM, del GEAM, de la Guardia de Prevención Ciudadana, como así también participa la Unidad Especial del Grupo Cero y la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Capital. En lo que hace a la Ley de Narcomenudeo, nos acompaña la DIDROP y también la Brigada de Delitos Complejos e Investigaciones Criminales”, detalló el comisario mayor Manuel Orellana, jefe de la URC.

Respecto a la modalidad de las tareas preventivas, Orellana explicó que, mediante la Ley de Contravenciones Policiales, se verifican los antecedentes de las personas que transitan por la vía pública para determinar si registran causas pendientes con la Justicia. Asimismo, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, se controla la documentación de conductores de automóviles y motocicletas y se constata si poseen impedimentos legales para circular.

El jefe regional señaló que, si bien estos controles se realizan de forma diaria en todos los turnos, en esta oportunidad se concentraron todas las comisarías de las cuatro zonas de la Unidad Regional Capital en el Gran San Miguel de Tucumán.

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Cobertura de eventos y controles en Plaza Independencia

En paralelo al despliegue barrial, Orellana indicó que la fuerza debió coordinar recursos ante distintos eventos desarrollados en la ciudad, entre ellos una fiesta electrónica en el Palacio de los Deportes. Al respecto, aclaró que la actividad inicialmente no contaba con los permisos correspondientes, pero que luego se completó la documentación exigida y se destinó personal policial para garantizar la cobertura con normalidad.

Por último, informó que efectivos de la Zona I llevaron adelante un servicio especial en la zona de Plaza Independencia orientado a controlar a motociclistas que circulaban con escapes libres y sin la documentación reglamentaria.