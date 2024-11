La Universidad Tecnológica Nacional no se adhiere a la tercera Marcha Federal Universitaria Hoy se realiza la Marcha Federal Educativa, convocada a nivel nacional por CONADU Histórica y en Tucumán por el gremio de base ADIUNT, para visibilizar reclamos de salarios y presupuesto.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de un contexto de movilizaciones a nivel nacional, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ha decidido no sumarse al paro y marcha en defensa del presupuesto universitario que realizan estudiantes y gremios de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Hernán Albarracín, secretario de extensión universitaria, explicó que si bien la facultad comparte la preocupación por la disminución de recursos para las universidades públicas, sus medidas de protesta se manejan de manera independiente y no incluyen la adhesión a esta marcha en particular.

Albarracín señaló que en la UTN se mantienen firmes en su lucha por la educación pública y gratuita, pero a través de otras acciones, como la realización de clases públicas y actividades dentro de su campus. A diferencia de la UNT, las autoridades de la UTN han optado por no interrumpir las clases, y el movimiento estudiantil de la facultad decidió en asamblea no tomar las instalaciones.

Sobre el presupuesto universitario del próximo año, Albarracín destacó que la situación es crítica, y que muchas facultades de la UTN en todo el país enfrentan grandes desafíos económicos. El bajo presupuesto asignado ha afectado la capacidad de estas instituciones para operar normalmente, y algunas podrían tener dificultades para abrir sus aulas en el próximo ciclo lectivo.