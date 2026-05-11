La UNT convoca a la marcha federal en defensa de la universidad pública La comunidad universitaria de Tucumán se moviliza para exigir al Gobierno el cumplimiento de la ley y la recomposición salarial

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) convocó a la comunidad educativa a participar de la Marcha Federal en defensa de la universidad pública, que se realizará este martes en la provincia.

La medida se enmarca en un reclamo nacional que busca visibilizar la situación crítica que atraviesan las casas de estudio, especialmente en lo que respecta al financiamiento y a la recomposición salarial del sector docente y no docente.

Desde la UNT señalaron que la movilización tiene como objetivo exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la reapertura de paritarias nacionales, consideradas fundamentales para sostener el funcionamiento del sistema educativo.

La convocatoria fue definida la semana pasada durante una reunión del Consejo Superior, encabezada por el rector de la universidad, junto a representantes de los distintos claustros. En ese encuentro se acordó avanzar en una estrategia de acciones conjuntas ante el contexto actual.

Además, se elaboró un documento oficial en el que se declara la situación de emergencia del sistema universitario y se ratifica el acompañamiento a la Marcha Federal en todo el país.

Desde la comunidad universitaria remarcaron la importancia de defender la educación pública, gratuita y de calidad, destacando su rol en la igualdad de oportunidades y el desarrollo social.