Jaldo entregó equipamiento y firmó convenios por más de $168 millones A través del programa “Buen Trabajo”, el Ipacym entregó equipamiento e insumos a 13 proyectos productivos de cooperativas tucumanas por un monto total de $118.060.495. Además, se firmaron convenios por $50 millones destinados a cooperativas agrícolas para asistir la precosecha de la campaña 2026.

En el marco del Día del Trabajador de Cooperativas, el gobernador Osvaldo Jaldo entregó equipamiento e insumos y firmó convenios de financiamiento con entidades productivas de la provincia. La actividad se realizó con la participación del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), que impulsa el programa “Buen Trabajo”.

Estuvieron presentes los diputados nacionales Javier Noguera, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; los ministros Darío Monteros (Interior), Susana Montaldo (Educación), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Regino Amado (Gobierno y Justicia); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el interventor y el subinterventor del Ipacym, Regino Racedo y Juan José Terraf; y los legisladores Francisco Serra y Gerónimo Vargas Aignasse.

A través del programa “Buen Trabajo”, el Ipacym entregó equipamiento e insumos a 13 proyectos productivos de cooperativas tucumanas por un monto total de $118.060.495. Además, se firmaron convenios por $50 millones destinados a cooperativas agrícolas para asistir la precosecha de la campaña 2026.

Durante el acto, el mandatario destacó el valor social y productivo del cooperativismo. En ese sentido, subrayó el rol del trabajo asociativo como motor de desarrollo y expresó: “Hoy es una mañana de alegría porque quienes se han constituido bajo la figura de cooperativa están mandando un mensaje claro, que es no quedarse en la casa y, a pesar de los problemas y la dificultad, salir a trabajar. Quieren trabajar y quieren crear lo que realmente sus familias necesitan. Pero, por otro lado, asociarse como cooperativa también tiene un sentido de solidaridad, un sentido de compartir el trabajo con otra persona que está en igualdad o en condiciones parecidas a ustedes”.

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A su turno, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, destacó el acompañamiento a las cooperativas productivas en el inicio de la zafra y expresó: “Las cooperativas han recibido herramientas y ayudas económicas, sobre todo las cañeras que tuvieron bajos precios del azúcar el año pasado. Esperamos que este año puedan arrancar la zafra a pesar de las lluvias, y que esta asistencia permita solventar parte de los costos”.

Luego, el gobernador remarcó el impacto de la inversión provincial en equipamiento productivo y afirmó: “La provincia está haciendo un esfuerzo que ustedes reciben en equipamiento, que seguramente va a comenzar alguna actividad. En otros casos, va a reforzar o mejorar la actividad que ustedes ya vienen desarrollando, es decir, crecer. Porque hoy el objetivo es crecer, no quedarse en el mismo lugar todos los días”.

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Asimismo, explicó la importancia de brindar herramientas para mejorar la calidad del trabajo y señaló: “Estos equipamientos vienen fundamentalmente a humanizar la tarea que realizan, con más tecnología que permite un mayor rendimiento y un mayor ingreso”.

Por su parte, el interventor del Ipacym, Regino Racedo, destacó el alcance de la política pública destinada al sector cooperativo. En ese sentido, señaló: “Hemos celebrado el Día del Trabajador de la mejor manera, con herramientas e insumos de trabajo para la gente que lo necesita. Son 13 cooperativas que han recibido herramientas por un monto de casi 120 millones de pesos y, además, hemos firmado convenios por 50 millones más para asistir la precosecha”.

Racedo también resaltó la magnitud del sector en Tucumán y afirmó: “En Tucumán tenemos casi 1000 cooperativas funcionando, con un promedio de 9 o 10 personas por cooperativa, lo que representa casi 10.000 personas agrupadas. Es un sector importante, presente en la producción, los servicios, el campo y la ciudad”.

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Además, subrayó el avance en la modernización del organismo y explicó: “Hoy ya tenemos el 75 por ciento de nuestros trámites digitalizados. Los socios y autoridades pueden realizarlos desde su computadora o teléfono. Vamos a seguir trabajando para llegar al 100 por ciento”.

Las cooperativas beneficiadas fueron Pico y Pala LTDA, Leales Produce LTDA, San Antonio LTDA, Santa Rita LTDA, Papi’lo LTDA, Capital, Serviman LTDA, Las Rosas LTDA, Virgen de Guadalupe, Del Niño Jesús, Cruz Alta, Aguas del Valle, Coontuc LTDA y Emprendedores.

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Fortalecer el trabajo cooperativo

Nahuel Delgado, integrante de la cooperativa San Antonio, valoró el respaldo del Gobierno provincial tras recibir herramientas para los asociados.

“Muy agradecido con el Estado por ayudar a las personas. Muy agradecido al señor gobernador por dar el apoyo para poder ayudar a los asociados de la cooperativa”, expresó.

Además, explicó que la entidad cuenta con 35 trabajadores y presta distintos servicios. “Tenemos desmalezamiento, fumigación, construcciones y todo tipo de servicios”, indicó.

Amplían oportunidades laborales

Por su parte, Yanina Beltrán, integrante de la cooperativa de trabajo Pico y Pala, contó que recibieron tractores destinados a tareas de desmalezamiento.

“Hoy recibimos unos tractores que son para el desmalezamiento para poder seguir trabajando”, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia del acompañamiento oficial para ampliar oportunidades laborales. “Todo el grupo está muy agradecido con el gobernador porque es una herramienta de trabajo muy necesaria y nos amplía mucho el camino”, sostuvo.

Beltrán explicó que actualmente la cooperativa cuenta con cerca de 20 trabajadores y desarrolla tareas en distintas localidades. “Estamos en Aguas Corrientes, en parte de Echeverría y ahora estamos tratando de ampliarnos para dirigirnos a otros barrios”, afirmó.

La trabajadora también destacó el rol del Ipacym en la capacitación y el fortalecimiento de las cooperativas. “El Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual nos está capacitando, siempre estuvo a la par de nosotros y nos brinda todo el apoyo”, manifestó.

Asimismo, puso en valor el impacto social del cooperativismo. “Tenemos muchas mamás solteras, así que dentro de todo nos estamos dando una mano entre todas y los compañeros también nos ayudan y nos capacitan entre todos”, expresó.

Inicio de zafra

En tanto, Juan Carlos Pérez, representante de la cooperativa agropecuaria La Esperanza, informó que recibieron asistencia económica destinada a iniciar la zafra y reparar maquinaria.

“Recibimos una ayuda económica para iniciar la zafra, para reparación de maquinaria y compra de insumos para poner en marcha las máquinas”, explicó.

Pérez indicó que la cooperativa cuenta con más de 40 asociados y presta servicios de cosecha y flete en la zona de Leales y El Cortaderal.

Además, destacó que la ayuda llegó en un contexto complejo para el sector. “Somos una de las zonas afectadas por la inundación. Todo trabajo que se podría haber hecho en el verano para recaudar fondos no se lo pudo hacer por cuestiones del tiempo”, afirmó.

El cooperativista subrayó la importancia de la asistencia provincial para sostener la actividad productiva. “Esta ayuda es fundamental para poder arrancar la zafra y poner en marcha la maquinaria”, remarcó.

Emprendimiento familiar

Durante el acto también recibió equipamiento Daniel Martínez, emprendedor y vendedor ambulante que trabaja en Tucumán y distintas provincias del país con productos de pastelería artesanal.

“Hoy, gracias al señor gobernador, me dieron un horno que pedí hace tanto tiempo para seguir con el emprendimiento que hago con la fabricación de masas”, expresó.

Martínez contó que lleva casi cinco décadas recorriendo festivales y fiestas patronales con sus productos. “Voy a cumplir 47 años vendiendo cubanitos y en los festivales de la Argentina me van a encontrar siempre”, señaló.

El emprendedor destacó el impacto que tendrá el equipamiento para sostener el trabajo familiar. “Agradezco a toda la gente del Gobierno y al señor gobernador por estas cosas tan lindas que me regalaron. Con esto voy a seguir haciendo el emprendimiento que hago siempre”, manifestó.

Además, explicó que el proyecto genera trabajo para cuatro integrantes de su familia y valoró la posibilidad de continuar representando a Tucumán en distintos eventos del país.