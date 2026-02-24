Las clases en Tucumán comenzarían el próximo martes El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó que "los paros están en el marco de la Constitución y quienes han decidido optar por el paro están acorde a derecho".

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2026 que estaba programado su inicio para el 2 de marzo, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al paro nacional anunciado para ese mismo día por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y observó: “yo soy un hombre de la democracia, yo respeto mucho las decisiones que se toman en este sistema democrático siempre y cuando sean en el marco de la Constitución y en el marco de las leyes vigentes”.

A su vez, la ministra de Educación, Susana Montaldo, informó que, debido a la medida de fuerza de los gremios docentes nacionales, las clases comenzarían el 3 de marzo.

Jaldo detalló: “yo lo que creo que primero estamos en democracia. Segundo, creo que los paros están en el marco de la Constitución y quienes han decidido optar por el paro están acorde a derecho, como aquellos que también fueron a trabajar de la misma forma están acorde a derecho. Por eso yo siempre he dicho, yo soy un hombre de la democracia, yo respeto mucho las decisiones que se toman en este sistema democrático siempre y cuando sean en el marco de la Constitución y en el marco de las leyes vigentes”.

Al respecto: Montaldo declaró: “yo creo que vamos a empezar el 3 de marzo porque la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) a nivel nacional ha declarado un paro. De todas maneras, hoy a las 19 tenemos reunión de paritarias con los gremios docentes, y ahí vamos a terminar de definir”.

Asimismo, señaló: “creo que vamos a acordar en empezar el 3 de marzo para evitar este conflicto”.

En relación con el estado de los establecimientos, expresó: “Ya todas las escuelas las venimos preparando. Este verano ha sido un verano con muchas inclemencias climáticas. Estamos trabajando contrarreloj para arreglar algunas escuelas. Casi todos los días llueve, hasta se ha obstaculizado el desmalezamiento, porque está mojado el suelo. Estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y con todas las directoras que han recibido el aprestamiento de sus escuelas, tanto en diciembre como ahora para resolver trabajos menores”.

Sobre las acciones vinculadas al cuidado de los estudiantes, indicó: “estamos trabajando con el IPLA” y solicitó a los padres proteger a sus hijos y concientizarlos sobre el peligro que conlleva el consumo de alcohol y otras sustancias: “Nosotros no vamos a dejar entrar chicos que no estén en buenas condiciones de salud, pensamos que es un respeto por la escuela. Creo que tenemos que cuidar la salud de los chicos, queremos una juventud sana”.

La ministra también detalló los ejes de la política educativa para el año en curso y afirmó: “Este año, uno de los ejes de trabajo de política educativa, además de la alfabetización y de matemáticas y de la inteligencia artificial, son las habilidades socioemocionales. Jueves y viernes tenemos una reunión con las directoras y con gente que viene de Nación para tratar este proyecto, que probablemente culmine con un Congreso Provincial de Educación la primera semana de junio, donde vamos a invitar a los padres a sumar”.

En cuanto a la negociación salarial, sostuvo: “todos sabemos que hay dificultades económicas del país, y los distintos gremios docentes saben que el Gobierno de la provincia le da prioridad a la educación y que va a hacer el máximo esfuerzo para ofrecer el mejor salario que pueda en este contexto”.

Fuente Comunicación Tucumán

