El gobierno recibió a los gremios del Subsidio de Salud El encuentro ocurrió ayer por la tarde en el despacho del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.

En el segundo turno de reuniones de la jornada, autoridades provinciales mantuvieron encuentros con representantes de ATEPySS, UPCN, ATE, SEIPySST y SUTEP para analizar la situación del sector y continuar el diálogo paritario.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, encabezó la tarde de este lunes el segundo turno de reuniones en el marco del octavo proceso de recomposición salarial de la gestión que conduce el gobernador Osvaldo Jaldo, con encuentros junto con los gremios que representan a los trabajadores del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), organismo a cargo de la obra social provincial.

Con la presencia del secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, el equipo del Ministerio de Economía y Producción; y el subinterventor del IPSST, Lucas González, las autoridades del Ejecutivo provincial recibieron a representantes de ATEPySS, UPCN, ATE y del SEIPySST junto con SUTEP, quienes acercaron sus planteos e inquietudes vinculados a la situación del sector y a la actualización salarial para los trabajadores del Subsidio de Salud.

En representación de ATEPySS, el secretario general Andrés Jaime destacó la apertura del diálogo y explicó que el gremio presentó una serie de propuestas vinculadas a la actualización salarial, el análisis de distintos adicionales y la situación laboral del personal del organismo. Además, valoró que los planteos fueron recibidos para su evaluación por parte de las áreas correspondientes del Gobierno provincial.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con un grupo de gobernadores del interior

Por su parte, el secretario de Comunicación de UPCN, Javier Rodríguez, quien participó del encuentro junto con dirigentes del gremio, señaló que la reunión permitió iniciar el intercambio sobre la actualización salarial para los trabajadores del IPSST y avanzar en temas vinculados a recategorizaciones y estabilidad laboral del personal, aspectos que serán analizados en el marco de las próximas instancias de negociación.

Tras la reunión con ATE, el trabajador del organismo Daniel Navarro explicó que el sector presentó un petitorio para su evaluación por parte de las autoridades provinciales, en el que se incluyen distintos puntos relacionados con la situación salarial y el marco normativo que rige al personal del instituto. Desde el Gobierno se acordó continuar trabajando sobre estos planteos en futuras reuniones.

En tanto, el secretario general del SEIPySST, Rodolfo Cosiansi valoró la convocatoria del Gobierno provincial a una nueva instancia paritaria y explicó que el gremio presentó propuestas vinculadas a la actualización de distintos ítems salariales y al seguimiento de la evolución de los indicadores económicos, con el objetivo de seguir fortaleciendo el funcionamiento de la obra social provincial.

MIRA TAMBIÉN Un tucumano quedó detenido en Orán por transportar más de 38 kilos de cocaína

De esta manera, el Gobierno de Tucumán continúa desarrollando el proceso de diálogo con los distintos sectores del empleo público, con el objetivo de construir acuerdos que acompañen el funcionamiento de los servicios del Estado y brinden previsibilidad a los trabajadores. La agenda de reuniones seguirá en los próximos días.

Fuente Comunicación Tucumán