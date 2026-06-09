Las lluvias complican el avance de la zafra azucarera y generan paradas intermitentes en los ingenios El clima continúa siendo uno de los principales desafíos para la campaña azucarera de este año. A un inicio demorado por más de 20 días se suman las interrupciones provocadas por las precipitaciones, que dificultan las tareas de cosecha en los campos. Sin embargo, desde el sector destacan una mejora en los rendimientos de los cañaverales y mantienen las expectativas de producción.

La zafra azucarera 2026 enfrenta dificultades producto de las condiciones climáticas que afectan el desarrollo de la campaña en Tucumán. Las lluvias registradas durante las últimas semanas provocaron nuevas complicaciones para la cosecha, ya que las máquinas no pueden ingresar a los campos cuando el suelo presenta un alto nivel de humedad.

Desde el sector explicaron que toda actividad agroindustrial está estrechamente vinculada a las condiciones meteorológicas y señalaron que las precipitaciones vienen afectando el normal desarrollo de la zafra desde su inicio.

Actualmente, la campaña registra un retraso respecto del año pasado y varios ingenios debieron interrumpir temporalmente sus actividades. Según indicaron, alrededor de 15 establecimientos están realizando paradas intermitentes, una situación dinámica que varía de acuerdo con las condiciones de cada zona productiva.

A pesar de las dificultades, los referentes del sector destacaron algunos indicadores positivos. Entre ellos, sobresale la mejora en los rendimientos culturales de los cañaverales en comparación con la misma fecha del año anterior, lo que permite sostener expectativas favorables para el resto de la campaña.

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La producción avanza tanto en la elaboración de azúcar para consumo como en la fabricación de etanol. En ese sentido, desde el sector señalaron que el mercado del alcohol continúa mostrando una buena dinámica y que las destilerías están trabajando con normalidad.

Además, recordaron que 2025 fue un año muy positivo para la actividad, especialmente en materia de exportaciones y producción de alcohol, por lo que las expectativas para este año siguen siendo alentadoras pese a los inconvenientes generados por el clima.

En cuanto a la situación particular de los ingenios tucumanos, se destacó el caso del Ingenio Concepción, que recientemente puso en marcha su actividad. Aunque también registró algunas interrupciones por las lluvias, desde el sector aseguraron que las inversiones realizadas permitirán mejorar su desempeño respecto de la campaña anterior.

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Mientras tanto, los productores y empresarios continúan atentos a la evolución de las condiciones climáticas, con la esperanza de que el tiempo permita recuperar el ritmo de trabajo y alcanzar los niveles de producción previstos para esta zafra.