La UTN Tucumán celebra el Mes de la Ingeniería con una agenda de actividades académicas, culturales y solidarias La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional continúa desarrollando una intensa agenda de actividades en el marco del Mes de la Ingeniería, una propuesta institucional que busca acercar la universidad a la comunidad a través de la ciencia, la tecnología, la cultura y el compromiso social.

Durante las próximas semanas, la UTN será sede de más de una decena de conferencias y disertaciones académicas, encuentros internacionales, presentaciones de libros, ferias de coleccionismo, conciertos solidarios y diversas actividades abiertas al público.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el I Encuentro Internacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reúne a referentes nacionales e internacionales para reflexionar sobre los desafíos vinculados a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Dentro de este espacio, se desarrollará la conferencia “Economía Circular y Educación Ambiental”, a cargo de la Lic. Daniela Díaz Rudolf, Directora de Educación Ambiental de la Municipalidad de Tafí Viejo.

Asimismo, la UTN Tucumán recibirá al diseñador industrial tucumano Lic. Raúl Federico Moreno, reconocido internacionalmente por haber diseñado el casco utilizado por el piloto francés Pierre Gasly, de la escudería BWT Alpine F1 Team, durante el Gran Premio de Abu Dhabi 2023. La charla, titulada “¿Hasta dónde puede llevarte una idea? Mi experiencia en la Fórmula 1”, permitirá conocer de primera mano la experiencia de un profesional tucumano que logró proyectar su talento hacia uno de los escenarios más exigentes del mundo.

El decano de la Facultad Regional Tucumán, Ing. Rubén Egea, destacó el esfuerzo institucional que implica sostener una agenda de estas características:

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“Estamos atravesando un contexto económico complejo, pero entendemos que la universidad debe seguir siendo un espacio de encuentro, formación y generación de oportunidades. Por eso hacemos un gran esfuerzo para sostener actividades académicas, culturales y de extensión que enriquezcan la experiencia universitaria y fortalezcan nuestro vínculo con la sociedad.”

Egea también señaló que el Mes de la Ingeniería representa una oportunidad para mostrar el verdadero alcance de la universidad:

“La ingeniería no se limita a las aulas o los laboratorios. También dialoga con la cultura, el ambiente, la innovación, el desarrollo humano y la construcción de una sociedad mejor. Esta agenda refleja esa visión integral que tenemos de la universidad.”

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Con esta programación, la UTN Tucumán reafirma su compromiso con la formación de profesionales, la difusión del conocimiento y el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad, consolidando al Mes de la Ingeniería como uno de los espacios institucionales más importantes del año.

Las actividades son abiertas a la comunidad y pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Facultad Regional Tucumán.