Las transferencias a provincias subieron 7,5% en julio: las razones del alza y el impacto en Tucumán El giro de fondos nacionales revirtió la tendencia negativa gracias al impulso del Impuesto a las Ganancias. Aunque las 24 jurisdicciones registraron incrementos, Tucumán y Buenos Aires se ubicaron entre las que mostraron las menores subas. El acumulado anual sigue en rojo.

El giro de fondos por coparticipación a las provincias cortó la tendencia negativa del mes previo y trajo alivio a las arcas provinciales. En julio, el Gobierno nacional distribuyó un total de $7,25 billones a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en concepto de transferencias automáticas. Esta cifra representa un incremento del 7,5% en términos reales al comparar con el mismo mes del año pasado y un alza del 2,3% en contraste con junio de 2026.

El principal motor de este crecimiento fue la Coparticipación Federal de Impuestos, que alcanzó los $6,63 billones, equivalente al 92% del total de los recursos distribuidos. Este apartado específico registró una recuperación del 7,6% real interanual.

Según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco —sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC—, el resultado estuvo explicado fundamentalmente por el buen desempeño del Impuesto a las Ganancias, que registró un aumento del 19,9% real traccionado por el pago de vencimientos de personas físicas. En contrapartida, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mostró una caída marginal del 0,1%.

El documento detalla que este incremento interanual equivale a una recuperación de $502.737 millones para el conjunto de las jurisdicciones subnacionales. En cuanto a otros componentes del sistema, el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales sumó envíos por $337.641 millones, con una suba del 19,7% real interanual, destacándose las alzas en el Monotributo (+60,6%), el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+24,6%) y Bienes Personales (+22,3%). Por el contrario, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal bajaron un 7,8% real interanual.

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El ranking de las provincias y la posición de Tucumán

En el análisis por jurisdicción, el informe señala que “las 24 jurisdicciones subnacionales registraron incrementos reales interanuales en las transferencias automáticas recibidas”.

La provincia de Catamarca lideró el crecimiento con un 10,3%, siendo la única en alcanzar los dos dígitos. Le siguieron Salta (+8,8%), Tierra del Fuego (+8,3%) y San Luis (+8,3%). En el extremo opuesto de la tabla, los incrementos más bajos se dieron en la provincia de Buenos Aires (+6,2%) y en Tucumán, que registró un alza del 6,5%.

A pesar de este repunte mensual, el balance del año todavía es negativo para las finanzas provinciales. El acumulado de los primeros siete meses de 2026 cerró en $44,17 billones, lo que representa una caída del 1,3% respecto al mismo período de 2025. Esta contracción implica que las provincias dejaron de percibir, a precios actuales, unos $627.188 millones en comparación con el año anterior, situándose incluso por debajo de los valores registrados en el mismo lapso de 2021, 2022 y 2023.