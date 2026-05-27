Le dispararon, sobrevivió y terminó perdiendo el trabajo La víctima del ataque habló sobre su recuperación y denunció que fue desvinculado tras el hecho

El hombre que recibió un disparo en un violento episodio ocurrido en Tucumán aseguró que continúa bajo tratamiento médico y que, pese a estar en condiciones de trabajar, perdió su empleo luego de que se viralizaran los videos del ataque.

“Todos los días estoy yendo a la casa del barrio, estoy tomando las medicaciones que me administraron. Me dieron el alta del hospital, pero no el alta de salud”, expresó la víctima durante una entrevista. Además, explicó que deberá continuar con el tratamiento médico por al menos dos meses más.

El joven contó que se desempeñaba como cocinero en un local ubicado sobre avenida Perón y Camino del Perú, pero tras lo sucedido no pudo reincorporarse a sus tareas. “Mi jefe me dijo que no podía regresar al trabajo. Dicen que temían por mí, por cómo me vieron y por todo eso”, relató.

MIRA TAMBIÉN María Cristina Grunauer de Falú asumirá como rectora interina de la UNT

“Encima que uno es víctima, que recibió un disparo y está herido, lo dejan sin trabajo”, lamentó.

La causa judicial

Por otra parte, el abogado querellante, el doctor Basile, brindó detalles sobre el avance de la investigación judicial y confirmó que el acusado, Orse, fue imputado y permanece con prisión preventiva.

“El sábado se realizó una audiencia multipropósito donde se trató el control de la detención, la formalización de la investigación y las medidas de coerción”, explicó el letrado.

MIRA TAMBIÉN Placas de servicios para este viernes 29 de mayo en Tucumán

Según indicó, la Fiscalía imputó provisoriamente al acusado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”. Además, sostuvo que acompañaron el pedido de prisión preventiva por peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

“La Fiscalía había solicitado 90 días de prisión preventiva, pero el juez resolvió otorgar 30 días. Durante ese plazo continuaremos avanzando con la investigación y la búsqueda de testigos”, señaló.