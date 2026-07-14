Leve ascenso térmico y mucha humedad: el pronóstico detallado para salir de casa este martes El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable y sin lluvias a la vista. La temperatura máxima llegará a los 20°C durante la tarde, aunque el abrigo seguirá siendo un aliado indispensable en las primeras horas.

Tras un arranque de semana marcado por el frío, este martes 14 de julio presenta un leve repunte en el termómetro para San Miguel de Tucumán. Según el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos atravesarán una jornada estable, con una temperatura mínima de 10°C y una máxima que trepará hasta los 20°C.

A nivel general, el organismo descarta la necesidad de utilizar paraguas durante todo el día. El rasgo distintivo de la jornada será la pesadez en el ambiente, con una humedad promedio del 87% y vientos constantes pero de muy baja intensidad, promediando los 5 km/h.

La radiografía de la mañana

Para los que madrugan, las primeras horas del martes exigirán salir bien abrigados. El reporte del SMN indica que el día comenzará sin precipitaciones, con el pico de humedad clavado en el 87% y ráfagas leves de 5 km/h provenientes del noroeste.

Hacia la media mañana, el escenario se mantendrá prácticamente inalterable. Las lluvias seguirán fuera del radar, el índice de humedad bajará tímidamente al 82% y la rotación del viento pasará a ser del sector oeste, incrementando apenas su velocidad a 6 km/h.

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Cómo seguirá la tarde y la noche

Pasado el mediodía, momento en el que se espera que la temperatura alcance su techo de 20°C, las condiciones secas se consolidarán. Durante el transcurso de la tarde no se prevén lluvias y las corrientes de aire rotarán desde el sur, registrando velocidades leves en torno a los 7 km/h.

Finalmente, para el cierre de la jornada el ambiente volverá a refrescar progresivamente. La noche tucumana no contempla caída de agua y el viento retomará su dirección desde el oeste a 6 km/h, configurando un final de martes sumamente tranquilo.