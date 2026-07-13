Vacaciones récord: más de 65 mil turistas eligieron Tucumán El movimiento generado por los festejos del 9 de Julio y el inicio del receso invernal dejó un impacto económico cercano a los $7.000 millones y posicionó a la provincia entre los destinos más elegidos del Norte Argentino.

Cada invierno, Tucumán vuelve a convertirse en el escenario donde la historia, la cultura y el turismo se encuentran. Este año no fue la excepción. El primer fin de semana de las vacaciones, coincidente con los festejos por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, convocó a miles de visitantes que eligieron la provincia para vivir una experiencia atravesada por la identidad, las tradiciones y una agenda repleta de actividades en todo el territorio.

De acuerdo con el informe elaborado por el Observatorio Turístico del Ente Tucumán Turismo (ETT), entre el 9 y el 12 de julio la provincia recibió aproximadamente 65.180 turistas, considerando todas las modalidades de alojamiento; establecimientos hoteleros y parahoteleros registrados, alojamientos sin categorizar, segundas residencias y casas de familiares y amigos. Este movimiento generó un impacto económico cercano a los $7.000 millones, beneficiando de manera directa a los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y prestadores de servicios turísticos.

Los resultados reflejan el impacto de una programación que combinó los tradicionales actos patrios con festivales, espectáculos, encuentros deportivos, propuestas culturales, experiencias gastronómicas y actividades recreativas distribuidas en los distintos municipios y comunas de la provincia, consolidando a Tucumán como uno de los grandes protagonistas de la temporada invernal.

Al respecto, el presidente del ETT, Domingo Amaya, destacó: “Este excelente comienzo de temporada es el reflejo directo del esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado, bajo la firme decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de potenciar al turismo como un dinamizador de la economía y el empleo. Superar los 65 mil visitantes y rozar los 7.000 millones de pesos en impacto nos demuestra que Tucumán no solo custodia la historia del país, sino que se consolida como un destino competitivo, de alta calidad y con propuestas de jerarquía que los argentinos siguen eligiendo de manera masiva”.

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Una agenda cargada de tradición, deporte y entretenimiento

Detrás de cada visitante hubo una experiencia por descubrir. Durante el fin de semana largo, la provincia respiró un clima de celebración con una agenda que encontró en cada rincón una forma distinta de vivir el invierno, la emoción de la vigilia patria en Plaza Independencia, el encuentro con las raíces en la tradicional Feria de Simoca, el universo de la cultura pop que volvió a conquistar a miles de fanáticos con Mundo Animé, y la adrenalina de las competencias deportivas que transformaron a El Cadillal en el epicentro de la vela y el ciclismo de montaña. Junto a decenas de actividades culturales, recreativas y gastronómicas desarrolladas en todo el territorio, estas propuestas consolidaron un comienzo de temporada marcado por el movimiento, la diversidad y el encuentro.

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Yerba Buena y Monteros lideraron la ocupación

En materia de ocupación hotelera y parahotelera, Yerba Buena y Monteros encabezaron los registros provinciales con un 89% de ocupación. Les siguieron San Javier (72%), San Miguel de Tucumán (69%), Tafí del Valle (64%), El Cadillal (50%) y San Pedro de Colalao (20%). En promedio, la ocupación hotelera y parahotelera de la provincia alcanzó el 65%durante el período analizado.

Todos estos indicadores reflejan el trabajo sostenido que el Gobierno de Tucumán impulsa junto al sector privado para fortalecer la actividad turística, diversificar la oferta y consolidar al destino como una opción elegida durante todo el año. Con una agenda que continúa desarrollándose durante las vacaciones de invierno, la provincia reafirma su compromiso de seguir ofreciendo experiencias auténticas que invitan a descubrir su historia, su naturaleza y la calidez de su gente.