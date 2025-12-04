Lisandro Catalán mantuvo una reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo El líder libertario reclamó una reducción de los acoples.

El referente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, mantuvo este jueves un encuentro con el gobernador Osvaldo Jaldo en Casa de Gobierno. La reunión, que se extendió por alrededor de una hora, se produjo un día después de la jura de diputados en el Congreso y en medio del debate político por la inminente reforma electoral en la provincia.

Ante la prensa, Catalán calificó como “buena” su relación personal con el mandatario tucumano y aclaró que, a pesar de pertenecer a espacios con filosofías políticas distintas, existe la voluntad de “buscar puntos de acuerdo por el bien de Tucumán y los tucumanos”. De todos modos, fue tajante al referirse a uno de los temas centrales que planteó en el encuentro: la eliminación del sistema de acoples.

“Ir a votar y encontrarse con más de 100 boletas en un cuarto oscuro es una anomalía que no podemos aceptar”, afirmó. En ese sentido, recordó su rol como vicejefe de Gabinete de la Nación, cuando impulsó a nivel federal un sistema que -según destacó- garantizó “transparencia, practicidad e igualdad de oportunidades para todos los partidos políticos”.

El dirigente sostuvo que La Libertad Avanza, pese a no tener representación en la Legislatura tucumana, tiene “el respaldo del 35% de los tucumanos” y que ese apoyo implica una responsabilidad: “Uno de los temas prioritarios, para recuperar el orden institucional, es cambiar un sistema electoral distorsionado que limita la libertad de elegir”.

Sobre el proyecto que el oficialismo enviará al recinto en dos semanas, Catalán evitó pronunciarse: “No me quiero manejar por trascendidos. Cualquier reforma que cambie algunas cosas para que no cambie nada, la vamos a rechazar de cuajo”. Y advirtió que, si la propuesta oficial mantiene la lógica de los acoples, “la crítica será muy dura”.

Consultado sobre si hay una intención real del Gobierno de avanzar hacia un cambio profundo, respondió: “Esperemos que sí. Si no, vamos a votar en 2027 con decenas y decenas de listas y eso sería una falta de respeto”. No descartó ninguna vía futura -incluso la judicial-, aunque aclaró que sería irresponsable anticiparlo sin conocer el proyecto.

Catalán también se refirió a la construcción política de La Libertad Avanza de cara a 2027 y confirmó que trabaja articuladamente con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo. “Nuestro objetivo es conformar una alternativa real de gobierno. Todos los dirigentes serios, que inspiren confianza, serán bienvenidos”, señaló.

MIRA TAMBIÉN Condenaron a un sujeto que atropelló y mató a una pareja

Finalmente, respondió a los cuestionamientos del legislador Gerónimo Vargas Aignasse, quien lo acusó de cobrar 140 millones de pesos como director de YPF. “Es una infamia. Si ese fuera mi salario, estoy dispuesto a donar el 95% a la Legislatura. Es una discusión sin seriedad”, ironizó.

Catalán aseguró que mantendrá una relación institucional abierta con el gobernador, “sin chicanas”, pero con firmeza en los reclamos. “Una buena relación no implica avalar anomalías. Venimos a trabajar por un Tucumán más moderno, productivo y libre”.

Qué dijo Osvaldo Jaldo sobre la reunión

MIRA TAMBIÉN Detuvieron a un joven por presuntamente abusar sexualmente de una menor

El mandatario provincial destacó la importancia de mantener un diálogo fluido con representantes de distintos sectores políticos. Valoró el carácter institucional del encuentro y afirmó que este tipo de articulación favorece la estabilidad democrática: “Siempre que quienes ocupamos roles institucionales, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, mantengamos este tipo de diálogo, será muy importante para la Argentina en general y para nuestra provincia en particular”.

Jaldo también recordó que la relación con Catalán viene sosteniéndose desde los primeros meses de gestión del actual Gobierno nacional: “Con Lisandro hemos tenido una muy buena relación institucional desde el comienzo de la gestión, al igual que con Guillermo Francos, quien fue jefe de Gabinete en la primera etapa del Gobierno nacional”, sostuvo.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la reforma del sistema electoral en Tucumán. En ese contexto, el Gobernador pidió prudencia ante los debates públicos y recordó que aún no existe una definición formal por parte del Poder Ejecutivo ni de la Legislatura. “La Provincia de Tucumán no ha resuelto nada en cuanto a su sistema electoral. Emitir una opinión hoy es adelantarse, porque todavía no se ha definido nada”, explicó.

MIRA TAMBIÉN El Concejo Deliberante aprobó la regulación de las aplicaciones de transporte

Al profundizar sobre los criterios que, según su visión, deben orientar la discusión legislativa, Jaldo remarcó la necesidad de trabajar dentro del marco que establece la Constitución provincial. En ese contexto, enfatizó: “Hay que sacar el mejor sistema electoral posible porque como tenemos decisiones políticas también hay limitaciones constitucionales y, en ese sentido, nos tenemos que manejar dentro de ese marco, de las decisiones y de las aspiraciones políticas electorales que podamos tener y de los límites que nos pone la Constitución de la provincia de Tucumán”.

Asimismo, el mandatario insistió en que la futura reforma no debe limitarse únicamente al mecanismo de votación. Explicó que existen aspectos clave pendientes de análisis, como la ficha limpia y el acceso a la información pública. “La reforma no es solo electoral ni solo del sistema de votación; también debemos tratar otros temas, como la ficha limpia en Tucumán y el acceso a la información pública. Es una reforma general que comprende varios puntos y no únicamente cómo se vota”, señaló.

El Gobernador también se refirió al cronograma electoral y aclaró que la provincia cuenta con tiempo suficiente para debatir con profundidad todas las propuestas. “Las elecciones son en 2027 y tenemos todo el año 2026 para seguir trabajando. No hay que apurarse; hay que caminar con tranquilidad para sacar las mejores reformas en cada uno de los temas”, remarcó.

Con información de La Gaceta y Comunicación Tucumán