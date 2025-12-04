Regulación de Uber y otras apps: Jaldo afirma que “vamos a tratar de seguir un mismo camino” El Gobernador anticipó que la Provincia seguirá la línea del municipio en la regulación de aplicaciones de traslado de pasajeros.

En una conferencia de prensa brindada este jueves, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a dos temas centrales de la agenda del transporte: la regulación de aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify y las plataformas de motodelivery, y la posibilidad de un nuevo aumento del boleto de colectivo en la provincia.

Consultado sobre el debate que inició hoy el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para regular las aplicaciones de transporte, Jaldo afirmó que la Provincia aguardará la decisión final del municipio capitalino para avanzar en una normativa provincial.

“Estamos esperando para ver cómo se resuelve este tema en el municipio de la Capital, que es donde mayoritariamente se aplican estas plataformas, y en función de eso vamos a tratar de seguir un mismo camino”, señaló.

Y añadió: “Queremos que en todo el territorio provincial tengamos las mismas decisiones y las mismas reglamentaciones”.

El Gobernador destacó además la iniciativa del municipio para reglamentar el uso de las plataformas digitales: “Han tenido esa gran iniciativa, que la pongo en valor, como es reglamentar el uso de las diferentes plataformas para ponerlos a todos en igualdad de condiciones. En ese sentido, nosotros vamos a esperar a ver qué han resuelto y luego trabajaremos para ver cómo eso lo podemos extender en todo el territorio provincial”.

Boleto de colectivo: si sube en la Capital, impactaría en toda la provincia

Ante la consulta por un eventual incremento del boleto urbano en la Capital, Jaldo explicó que aún no se conoce el porcentaje que podría aplicarse, pero remarcó que cualquier aumento decidido por el municipio suele trasladarse al sistema interurbano y rural.

“No sé si se va a sacar el aumento del boleto ni cuál va a ser el porcentaje, pero generalmente, cuando hay incremento en la Capital, ese incremento en un determinado porcentaje se hace extensivo a todo el territorio provincial”, afirmó.