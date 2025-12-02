Legislatura definirá el jueves el Presupuesto 2026 y prórrogas de emergencias provinciales La Legislatura de Tucumán sesionará el jueves 4 de diciembre a las 8:30 para debatir el Presupuesto 2026 y un conjunto de leyes de emergencia enviadas por el Poder Ejecutivo. La fecha y el temario fueron definidos en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el vicegobernador y presidente del cuerpo, Miguel Acevedo.

Del encuentro participaron autoridades de la mesa de conducción y legisladores de distintos bloques, quienes acordaron incorporar al orden del día:

La modificación de la Ley 7875 , que prorroga la emergencia hídrica y social.

La extensión de la Ley 9057 , que declara la emergencia en seguridad pública hasta el 31 de diciembre de 2027 .

La continuidad de la emergencia eléctrica .

Los cambios contemplados en la Ley 8467 (ley impositiva).

Acevedo confirmó además que se prevé una segunda sesión alrededor del 18 de diciembre, en la que se abordará la reforma electoral.

Un temario centralizado en el Presupuesto 2026

“En la sesión del jueves, el tema principal será el Presupuesto de la Provincia, junto con las leyes de emergencia”, señaló el vicegobernador, quien añadió que las comisiones legislativas ya trabajan en los dictámenes técnicos necesarios para que los proyectos puedan ser tratados en el recinto.

MIRA TAMBIÉN Cae una red de narcomenudeo tras operativos en Alberdi y Graneros

Acevedo detalló que, dentro del proyecto de Presupuesto 2026, el Poder Legislativo dispondrá del 3,69% del total. “Nos limitamos un poco, pero mantenemos la austeridad con la que venimos trabajando”, afirmó.

Avances hacia una reforma electoral consensuada

Respecto del debate previsto para el 18 de diciembre, Acevedo destacó que existe un amplio consenso político en temas clave de la reforma electoral:

Reducción del sistema de acoples .

Ley de Paridad de Género .

Ley de Ficha Limpia .

Capacitación obligatoria para docentes que actúen como autoridades de mesa, con puntaje adicional. MIRA TAMBIÉN Llamado abierto para la incorporación de Agentes de Seguridad Vial

Sobre la Boleta Electrónica, el vicegobernador aclaró que “es un sistema más costoso y, en el contexto económico actual, por prudencia, optamos por no implementarlo todavía”.

Finalmente, Acevedo remarcó que las comisiones trabajarán de manera coordinada para alcanzar un dictamen unificado que permita arribar a la sesión del 18 de diciembre con acuerdos amplios y un debate ordenado.