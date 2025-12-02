Cae una red de narcomenudeo tras operativos en Alberdi y Graneros Tres allanamientos realizados este domingo en domicilios de Juan Bautista Alberdi y Graneros permitieron desbaratar distintos “kioscos” dedicados a la venta de estupefacientes. El procedimiento, encabezado por la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Alberdi, concluyó con la detención de tres personas y el secuestro de casi 200 bochitas de cocaína junto a una importante suma de dinero en efectivo.

Según informó el Subcomisario José Díaz, jefe de la Didrop Alberdi, la investigación se inició tras una denuncia anónima realizada por vecinos hace aproximadamente un mes. La presentación fue remitida a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) Sur, que autorizó diversas medidas investigativas para corroborar la información.

Con los elementos de prueba reunidos, se solicitaron las medidas judiciales que se concretaron este domingo con resultados “altamente positivos”. Además de la droga fraccionada, se incautaron piedras de cocaína, más de dos millones de pesos, tijeras, balanzas de precisión y recortes plásticos utilizados para el estiramiento y empaquetado de la sustancia.

En los procedimientos fueron aprehendidos dos hombres de 35 y 40 años, y una mujer de 45, quienes quedaron a disposición de la UFINAR Sur por infracción a la Ley 23.737 y a la normativa provincial de narcomenudeo N.º 9.188.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez Juan Fernando Saracho Daza y contaron con la colaboración de personal de las divisiones Didrop Concepción, Bella Vista, Oeste, Lules, Capital y de la Patrulla Motorizada de Juan B. Alberdi. Las acciones fueron supervisadas por el director General de Drogas Peligrosas, Comisario General Jorge Nacusse.