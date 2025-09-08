Pronóstico: calor en aumento y cambios hacia el fin de semana en Tucumán La semana arranca con cielos despejados y temperaturas en ascenso, pero el pronóstico a 14 días anticipa cambios importantes hacia mediados de mes, con un descenso marcado y probables lluvias.

Este lunes 8, la capital tucumana tendrá una jornada soleada, con mínima de 10° y máxima de 28°.

El martes 9 y el miércoles 10 seguirán con la tendencia cálida: 32° y 34° de máxima respectivamente, ambos días sin lluvias y con cielos despejados.

El jueves 11 se prevé un quiebre: el cielo estará nublado, con temperaturas más frescas, alcanzando los 24° de máxima. Sin embargo, el viernes 12 volverá el calor, con 29° y condiciones de parcial nubosidad.

Durante el fin de semana, se esperan contrastes:

Domingo 14: cielo parcialmente nublado, mínima en 18° y máxima en 27°.

Lo que viene

Para la próxima semana, el calor regresará con fuerza: el miércoles 17 se anuncian hasta 34°, y entre el jueves 18 y el viernes 19 se anticipan picos de 36° y 39°, con baja probabilidad de lluvias aisladas.

El cambio llegaría el sábado 20, con lluvias moderadas a intervalos y un marcado descenso de temperatura para el domingo 21, cuando la máxima apenas rondaría los 21°.

Recomendaciones