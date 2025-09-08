Este lunes 8, la capital tucumana tendrá una jornada soleada, con mínima de 10° y máxima de 28°.
El martes 9 y el miércoles 10 seguirán con la tendencia cálida: 32° y 34° de máxima respectivamente, ambos días sin lluvias y con cielos despejados.
El jueves 11 se prevé un quiebre: el cielo estará nublado, con temperaturas más frescas, alcanzando los 24° de máxima. Sin embargo, el viernes 12 volverá el calor, con 29° y condiciones de parcial nubosidad.
Durante el fin de semana, se esperan contrastes:
-
Sábado 13: despejado, con máxima de 32°.
-
Domingo 14: cielo parcialmente nublado, mínima en 18° y máxima en 27°.
Lo que viene
Para la próxima semana, el calor regresará con fuerza: el miércoles 17 se anuncian hasta 34°, y entre el jueves 18 y el viernes 19 se anticipan picos de 36° y 39°, con baja probabilidad de lluvias aisladas.
El cambio llegaría el sábado 20, con lluvias moderadas a intervalos y un marcado descenso de temperatura para el domingo 21, cuando la máxima apenas rondaría los 21°.
Recomendaciones
-
Prepararse para días muy calurosos en la primera quincena.
-
Mantenerse hidratado y evitar la exposición solar en horas centrales.
-
Tener en cuenta que hacia el 20 de septiembre se esperan tormentas y un alivio térmico en la provincia.