Los casos de chikungunya se concentran en el sudeste de la capital Tucumán registra 36 casos confirmados de chikungunya, concentrados en el sudeste de la capital, mientras que Salta encabeza los reportes con mayor cantidad de contagios.

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán, conducido por Luis Medina Ruiz, llevó adelante una nueva sala de situación junto a la subsecretaria de Salud, Cristina Majul, y el equipo de Epidemiología, en una jornada clave para evaluar el escenario sanitario provincial, nacional y regional. La exposición técnica estuvo a cargo de la licenciada Rita Ivanovich, quien brindó un detallado análisis de la situación actual.

Durante el encuentro, las autoridades sanitarias analizaron la evolución de distintas patologías, con especial foco en las arbovirosis. El ministro Medina Ruiz advirtió sobre el contexto regional complejo, con circulación activa de dengue y chikungunya en países limítrofes como Bolivia y Brasil, así como en provincias del norte argentino, particularmente Salta.

En este marco, destacó que en Tucumán, a partir de operativos de búsqueda activa casa por casa —principalmente en la zona sur de la capital— se detectaron nuevos casos, alcanzando más de 30 confirmados de chikungunya. Frente a esta situación, el sistema de salud intensifica las acciones de control de foco, vigilancia epidemiológica y atención oportuna.

“El chikungunya presenta síntomas similares al dengue, con fiebre alta, dolores musculares y articulares intensos. Es fundamental que las personas consulten ante estos signos para evitar complicaciones, especialmente cuadros de deshidratación”, explicó el funcionario. Asimismo, remarcó la importancia de no automedicarse, evitando el uso de fármacos como aspirina o ibuprofeno, que pueden generar riesgos.

MIRA TAMBIÉN El gobierno provincial anunció asistencia al Cottolengo Don Orione ante la crisis financiera

Desde el área de Epidemiología se informó que, a nivel nacional, Tucumán registra 36 casos confirmados de chikungunya, concentrados en el sudeste de la capital, mientras que Salta encabeza los reportes con mayor cantidad de contagios. En contraste, la provincia no presenta casos de dengue en la actualidad.

Respecto a enfermedades respiratorias, se indicó que la circulación de virus se mantiene dentro de parámetros esperados, con predominio de rinovirus y alrededor de 100 casos semanales de bronquiolitis, sin generar preocupación en el sistema sanitario.

Las autoridades reiteraron la importancia de las medidas preventivas, como la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelente y la consulta temprana ante síntomas compatibles.

MIRA TAMBIÉN Un sujeto fue acusado de intentar matar a su pareja estrellando su camioneta contra una propiedad

Estas acciones se enmarcan en una política sanitaria sostenida que impulsa el Gobierno de Tucumán, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, con el objetivo de fortalecer la prevención, el control epidemiológico y la respuesta integral ante eventuales brotes, priorizando el cuidado de la salud de toda la población.