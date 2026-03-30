El gobierno provincial anunció asistencia al Cottolengo Don Orione ante la crisis financiera El director de la institución, Facundo Mela, advirtió sobre deudas acumuladas, falta de pagos nacionales y dificultades para sostener servicios básicos, mientras destacó el compromiso del gobernador Osvaldo Jaldo para garantizar el funcionamiento en el corto plazo.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió este lunes a las autoridades del Cottolengo Don Orione, encabezadas por el padre Facundo Mela, junto a integrantes de la comisión directiva de la institución, con el objetivo de abordar la delicada situación financiera que atraviesa el establecimiento.

Tras el encuentro, el Primer Mandatario destacó el rol fundamental que cumple el Cottolengo en la provincia. “Es una institución de mucho crédito, muy querida por la mayoría de los tucumanos, por la función que desempeña al albergar a personas con dificultades físicas, adultos mayores, y a quienes no tienen una familia que los contenga”, expresó.

Jaldo subrayó que el trabajo que allí se realiza se sostiene gracias al compromiso del personal, al que calificó por su “afecto, cariño y profesionalismo”. Sin embargo, advirtió que el contexto económico actual está afectando seriamente el funcionamiento de la institución.

En ese sentido, el Gobernador señaló que la falta de recursos provenientes de la Nación impacta directamente en espacios sensibles como el Cottolengo. “Hoy los recursos no están llegando a una institución que alberga a cerca de 100 personas, muchas con discapacidades importantes, que requieren atención médica, medicamentos y alimentación todos los días”, remarcó.

MIRA TAMBIÉN Despedida de marzo con calor sofocante en Tucumán: la máxima alcanzará los 33 grados y pronostican tormentas

“La situación que estamos viviendo no es solo local, sino que afecta a todos los que trabajan en este ámbito en la Argentina”, advirtió Mela y detalló que la falta de pagos por parte de la Nación, que se arrastra desde diciembre, generó un fuerte desfinanciamiento. “No estamos pidiendo una ayuda extraordinaria, sino que se cumpla la ley de discapacidad y que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad”, remarcó.

Asimismo, describió el impacto directo en el funcionamiento cotidiano del establecimiento. “Al cortarse la cadena de pagos, estamos teniendo problemas para pagar los sueldos, a los proveedores y los servicios. Tenemos 90 personas a cargo, todas en situación de vulnerabilidad, y además 85 familias del personal que dependen de estos ingresos”, explicó.

El sacerdote también reveló que la institución ya agotó sus recursos disponibles. “Hace cuatro meses hemos quemado todas las reservas que teníamos y actualmente estamos endeudados con proveedores”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Jaldo reclamó al Gobierno nacional la transferencia de recursos adeudados a la Provincia

Uno de los principales problemas identificados es la deuda acumulada por parte del PAMI, que, según indicó Jaldo, mantiene entre tres y cuatro meses de atraso en los pagos, generando un fuerte desfinanciamiento.

Frente a este panorama, Jaldo anunció que el Gobierno provincial realizará un aporte económico inmediato para ayudar a la institución a superar las dificultades del mes en curso. “Nos hemos comprometido a hacer un aporte que les permita sortear los problemas financieros actuales”, afirmó.

Asimismo, adelantó que continuarán las gestiones en las próximas semanas para encontrar soluciones de fondo que garanticen la estabilidad económica del Cottolengo. “Vamos a seguir conversando para ver cómo podemos estabilizarlo financiera y económicamente para que pueda seguir funcionando”, indicó.

MIRA TAMBIÉN Los casos de chikungunya se concentran en el sudeste de la capital

Finalmente, el mandatario remarcó que esta asistencia debe entenderse como una inversión social. “Lejos de ser un gasto, es una inversión que permite sostener la calidad de vida de quienes están allí albergados. Si hay problemas financieros, esa atención se va a ver afectada”, concluyó.

“El gobernador se comprometió a ayudarnos, especialmente para cubrir los gastos de este mes de marzo, y estuvimos hablando de una posible ayuda para los meses siguientes, aunque todavía hay cuestiones por definir”, indicó Mela.

No obstante, insistió en la falta de respuestas a nivel nacional. “No hay respuesta por parte del Gobierno nacional”, sostuvo.

MIRA TAMBIÉN Un sujeto fue acusado de intentar matar a su pareja estrellando su camioneta contra una propiedad

Finalmente, el director del Cottolengo se mostró moderadamente optimista frente al escenario inmediato. “Con esta ayuda de la Provincia, junto al acompañamiento de la Legislatura y el vicegobernador, creemos que vamos a poder seguir adelante, aunque ajustándonos mucho”, concluyó.