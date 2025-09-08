Se levantó el paro en la Línea 8: choferes cobraron y el servicio vuelve a la normalidad El conflicto que paralizó durante el fin de semana el servicio de la Línea 8 quedó resuelto este lunes. El secretario general de UTA Tucumán, César González, confirmó que los trabajadores retomaron sus funciones luego de percibir sus haberes y acordar mejoras en las condiciones laborales.

“El sueldo está abonado, los compañeros de la parte técnica no tendrán que cumplir funciones en otras empresas y aquellos que estaban en situación irregular fueron blanqueados. Ahora trabajarán en la empresa que corresponde”, explicó González.

La mirada de Chahla

La intendenta Rossana Chahla celebró la normalización del servicio y remarcó la importancia de garantizar el transporte público en la ciudad.

“Era fundamental que se resolviera este conflicto porque miles de usuarios dependen de la Línea 8 para trasladarse a sus trabajos y actividades. Valoramos el diálogo que permitió destrabar la situación y reiteramos que nuestro compromiso es acompañar a los trabajadores, pero también cuidar el derecho de los vecinos a contar con el servicio”, señaló.

La postura de AETAT

Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) también se refirieron al tema. La entidad aclaró que se trabajó junto a las autoridades municipales y el gremio para destrabar el conflicto y garantizar la continuidad del servicio.

“Sabemos que la situación del transporte es compleja, con un sistema que arrastra deudas y subsidios insuficientes. Sin embargo, lo prioritario era que los choferes cobren y que la gente vuelva a tener colectivos en la calle”, indicaron voceros de la cámara empresaria.

Con el acuerdo alcanzado, la Línea 8 circula con normalidad en el inicio de la semana, devolviendo alivio tanto a los choferes como a los miles de pasajeros que se vieron afectados.