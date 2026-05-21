Los estudiantes de la Escuela Normal fueron recibidos por Jaldo y obtuvieron respuestas El gobernador confirmó la cobertura de cargos docentes y anunció una reparación integral del edificio tras escuchar los planteos de la comunidad educativa.

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este jueves en Casa de Gobierno a representantes de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”, luego de los reclamos realizados en los últimos días por problemas edilicios y la falta de cobertura de cargos docentes. Del encuentro participaron estudiantes, padres y profesores, quienes expusieron las principales necesidades de la institución.

Durante la reunión, el mandatario provincial expresó su solidaridad con la comunidad educativa y destacó el rol del Centro de Estudiantes, al considerar que los jóvenes ejercieron su derecho a reclamar de manera pacífica y respetuosa. Además, remarcó que su gestión mantiene una política de diálogo permanente para escuchar y dar respuesta a las demandas de los tucumanos.

En relación con los planteos pedagógicos, Jaldo confirmó que se avanzará en la cobertura de los cargos y horas vacantes, y explicó que las demoras registradas obedecen a cuestiones administrativas que deberán corregirse. Asimismo, recordó que las juntas de clasificación docente fueron normalizadas al inicio de su gestión para garantizar transparencia en los procesos de designación.

Respecto de la situación edilicia, el Gobernador anunció que la Provincia pondrá en marcha una reparación integral del establecimiento. Los trabajos incluirán arreglos en los techos, mejoras en el sistema eléctrico y la recuperación de laboratorios afectados por filtraciones y daños ocasionados por las lluvias, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el dictado de clases.

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Finalmente, Jaldo ratificó el compromiso asumido con la comunidad educativa y aseguró que el Gobierno cumplirá con cada uno de los puntos acordados durante la reunión. “El 100 por ciento de lo que aquí se planteó lo vamos a cumplir a rajatabla”, afirmó, al tiempo que valoró las aspiraciones de los estudiantes y su compromiso con la educación y el futuro profesional.