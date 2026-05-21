Realizarán una jornada de vacunación gratuita contra la Gripe El objetivo esta centrado en ampliar el acceso gratuito a herramientas preventivas y reforzar el cuidado comunitario.

El Ministerio de Salud Pública a cargo de Luis Medina Ruiz, realizará este sábado 23 de mayo, una nueva campaña de inmunización en el Vacunatorio de La Familia, de Avenida Mate de Luna 1901, de 9 a 14 horas. Además de la vacuna antigripal, se aplicarán dosis del calendario nacional.

En el marco de las estrategias de prevención y promoción de la salud, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán llevará adelante una nueva acción destinada a fortalecer la cobertura de vacunación en grupos priorizados de la población. La actividad, busca reducir riesgos y complicaciones durante los meses de mayor circulación viral.

Estas acciones se realizan gracias al apoyo del gobernador de Tucumán, contador Osvaldo Jaldo, y siguiendo las directrices del ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, con el objetivo de ampliar el acceso gratuito a herramientas preventivas y reforzar el cuidado comunitario.

La vacuna antigripal está destinada a personas mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, personas con enfermedades de base y personal de salud. La campaña busca disminuir complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias durante la temporada de mayor circulación viral.

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Además, podrán acceder a la inmunización, puérperas hasta 10 días posteriores al parto, personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo y adultos mayores de 65 años.

Cabe destacar, que se colocarán vacunas correspondientes al calendario nacional, con el propósito de completar esquemas y fortalecer la cobertura en distintos grupos etarios.

La iniciativa, también refuerza el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables y en la consolidación de una salud pública cercana, preventiva y accesible. A través de este tipo de acciones, Tucumán continúa fortaleciendo las políticas sanitarias orientadas a la prevención y al cuidado integral de la comunidad.

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Fuente Comunicación Tucumán